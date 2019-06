La Vall hace un lavado de cara al parque infantil de Carmaday

El barrio Carmaday ha sido el lugar escogido por el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó para retomar el plan de dignificación de los parques infantiles de la ciudad, iniciado la legislatura pasada con la intención de implantar medidas de refuerzo de la seguridad y la renovación o instalación de juegos adaptados a las diferentes edades, como explicó el edil de Sostenibilidad, Fernando Daròs.

El barrio Carmaday, una zona residencial periurbana ubicada en la parte más oriental de la ciudad, en los accesos desde València, cuenta con una gran área de descanso con arbolado y juegos infantiles que ya disponía de un vallado perimetral en el límite con la carretera, por lo que la intervención en este caso se va a centrar en la renovación y ampliación de las atracciones.

JUEGOS ANTIGUOS / Daròs evidenció el hecho de que «si bien los juegos actuales están en uso y no presentan ningún riesgo de seguridad, la verdad es que son antiguos y no cumplen de forma estricta las normativas actuales por lo que respecta a estas áreas de ocio». La decisión ha sido instalar «otros más actuales» sustituyendo los originales. Pero además, con las instalaciones existentes «se quedaba fuera de su uso la franja de edad entre los 2 y los 6 años», que no disponían de aparatos adaptados. Para paliar esta situación, se han ampliado los juegos «con una construcción con tobogán y columpios adaptados para los más pequeños».

La actuación en este parque se completará creando un espacio de esparcimiento «tipo picnic» en la zona que limita con el campo de fútbol, donde ya se ha anunciado la colocación de césped artificial. «Gracias a los árboles, es un punto de sombra donde disfrutar de la vista a la zona deportiva y comer», detalló el concejal, quien incidió en que, además «vamos a instalar una fuente porque, aunque ya hay una, los niños deben cruzar la calle, y así podrá ser mucho más seguro».