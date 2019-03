Vinaròs irradia su diversión con el primer gran desfile de comparsas

Vinaròs completó ayer el primer gran desfile del Carnaval 2019. Fue, sin duda, el clímax de esta fiesta en la que se vuelca la capital del Baix Maestrat, declarada de Interés Turístico Autonómico y que esta edición tiene a la cultura china como tema central.

A la cita acudieron miles de espectadores de muy diversas procedencias, quienes contemplaron a los más de 4.000 integrantes de las 30 comparsas y sus respectivas reinas, que ya desvelaron el pasado sábado las fantasías de sus vestidos en el imponente escenario de la gala en su honor ante más de 9.000 espectadores.

El trayecto comenzó alrededor de las 18.00 horas. Tras la experencia del pasado año, con un circuito abierto, en esta ocasión volvió a optarse por un recorrido cerrado por los viales País Valencià, Arcipreste Bono, Primero de Mayo, Costa i Borràs, Santa Magdalena, Socorro, Plaza Jovellar, Pilar, Soro, Pablo Ruiz Picasso, San Alberto y Sant Francesc.

En la avenida País Valencià, donde se ubicaba la gran recta a modo de sambódromo con iluminación especial, fue donde se concentró la mayor parte del público visitante. Allí se dispusieron grandes graderías para ver el espectáculo de la forma más cómoda posible, y fue donde las comparsas más se esmeraron en realizar sus plásticas coreografías creadas para la ocasión, aunque no dejaron de hacerlo en todo el recorrido. Este año hay siete comparsas que están de aniversario y lo celebraron por todo lo alto. Tomba i Tomba, Uiaaa, Penya Valencia y Cherokys cumplen 35 años, ya que fueron creadas en 1984; mientras que Ja Hi Som y Tot dins d’un got celebran su 20º aniversario. En cuanto a Esmuvi alcanza su primer lustro de vida.

LUCIMIENTO / Si impactantes fueron las coreografías de Locura o Esmuvi por su destreza en el baile, las comparsas con más socios, como Tot a Orri o No en Volem Cap, con más de 600 integrantes; o Tot dins d’un got y Ja Hi Som, con cerca de 500, llenaron las calles de diversión arrolladora. Muy aplaudido fue también el grupo más joven, Va que Xuta.

El público disfrutó contemplando el espectáculo e incluso algunos bailaron improvisadamente con algunos comparseros que los sacaron a la pista para vivir el momento. Desfilaron también unas 60 carrozas, la mitad de ellas elegantemente adornadas para acoger a las reinas, que fueron de nuevo auténticas estrellas. Hoy se vivirá el segundo gran desfile, también a partir de las 17.45 horas y por el mismo recorrido en circuito cerrado.