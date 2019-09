Morella tiene al segundo mejor fotógrafo lunar

Rafael Ruiz, el morellano que ha sorprendido en más de una ocasión por sus fotografías, se ha alzado con el segundo puesto en el premio Insight Investment Astronomy Photographer of the year, en la gala celebrada en los Royal Museums Greenwich de Londres, que lo acredita como el segundo mejor astrofotógrafo del mundo en la categoría Our moon. La imagen que le llevó al éxito internacional es una instantánea de la Luna en cuarto creciente, en la que se puede apreciar con nitidez el paisaje del satélite. Además, el fotógrafo oriundo de Morella también fue galardonado con una mención Short list por la imagen de un meteorito estrellándose contra el astro durante un eclipse total. Ruiz explica que tuvo la suerte de ser una de las pocas personas en el mundo que logró captar el momento preciso en el que el 21 de enero del 2019 un meteorito impacto contra el satélite. Respecto a la fórmula empleada, destaca que los ingredientes del éxito son la técnica, tener el equipo adecuado y mucha paciencia para conseguir tomar la foto deseada. «A veces es fácil, otras tengo que probar infinidad de veces. En la mayoría de ocasiones también tengo que desplazarme para encontrar zonas con el cielo despejado», recalca.

Ruiz tiene como escenario predilecto de sus imágenes los montes y zonas próximas a Morella. «Es una zona muy buena, la poca contaminación lumínica me permite gozar de un cielo nocturno espectacular», comenta. La foto de la luna creciente que le ha llevado al éxito internacional fue tomada en la zona de Torre Miró, cerca del observatorio astronómico con el que cuenta la capital de Els Ports. Por otra parte, para la instantánea del meteorito necesitó hacer un viaje mucho más largo. «Quería hacerla desde Morella, pero la mala previsión meteorológica que apuntaba a un cielo nublado me hizo variar los planes. Al final, viajé con coche media noche hasta detenerme en las cercanías de Cuenca, donde finalmente logré captar el eclipse completo», concreta.

mediterraneo@epmediterraneo.com