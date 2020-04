El Abierto Británico de golf será cancelado

El Abierto Británico de Golf 2020, programado para ser disputado el próximo mes de julio en el Royal St. George's de Sandwich (Inglaterra) será cancelado debido a la pandemia de coronavirus, según informa la revista especializada 'Golf Digest'. La decisión se produce a raíz de la cancelación este miércoles del torneo de tenis de Wimbledon, una acción que Royal and Ancient, el grupo que organiza el The Open Championship, estaba esperando antes de seguir adelante con su plan de cancelar su torneo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

Programado del 16 al 19 de julio en Sandwich, Inglaterra, el torneo se cancelará en lugar de posponerse porque el R&A puede cobrar una prima de seguro de pandemias si se cancela en una fecha determinada, según 'Golf Digest'. El Masters de Augusta, programado para la próxima semana, y el Campeonato PGA, programado para el próximo mes, en Estados Unidos han anunciado aplazamientos, pero no hay fechas futuras.



Más cancelaciones

El PGA Tour ha cancelado o pospuesto nueve eventos con torneos que estaban programados disputarse en Estados Unidos hasta finales de mayo. 'Golf Digest' informó de que no se espera que The Open Championship se realice en el Royal St. George's el próximo año, lo que crea un problema para el R&A. La organización ha estado planeando durante varios años una celebración especial del 150 Aniversario del Abierto Británico en el Old Course de St. Andrews, Escocia, en la edición del 2021.

El Abierto Británico está programado para el Old Course en St. Andrews el próximo año, seguida su celebración en el Royal Liverpool, en el 2022 y en el Royal Troon, de Glasgow (Escocia), en el 2023. Se espera una decisión sobre el Abierto de Estados Unidos de Golf, programado para disputarse del 18 al 21 del próximo mes de junio, en el Club Winged Foot, de Mamoroneck (Nueva York). Los responsables de la organización del torneo ya anunciaron que a mediados de este mes darán a conocer la decisión sobre si al final se mantiene la programación de la disputa del torneo.