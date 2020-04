Alejandro Valverde: dos décadas con 20 años

Quienes lo conocen bien aseguran que siempre habría sido ciclista, porque hace dos décadas, cuando tal día como este sábado cumplió sus primeros 20 años, a Alejandro Valverde ya lo conocían como 'El Imbatido'. Jamás pensó que celebraría el cumpleaños confinado en su casa a las afueras de Murcia. Él se veía en un hotel de las Ardenas saliendo a entrenar, bromeando con sus compañeros del Movistar. Y, por la noche, a la hora de la cena, apagaba las velas soñando con una nueva victoria en la Lieja-Bastoña-Lieja, suspendida como tantas otras cosas, por este maldito virus.

Está harto de pedalear tantas y tantas horas sobre un rodillo, sin moverse, sin avanzar, sin poder liderar la 'grupeta' murciana, la que va incorporando cicloturistas a la estela de Valverde. A veces, mientras entrena, casi siempre detrás de la bici eléctrica que lleva su hermano mayor, se forma un verdadero pelotón detrás suyo. La bicicleta está trucada para que el motor pueda soportar la presión y la furia de Alejandro. Y un plisplás cuando los Valverde acelerán, uno con sus piernas y el otro con sus músculos pero también con la ayuda de la ingeniería, ya no queda nadie detrás. Solo el excampeón del mundo.

Valverde, en sus deseos a la hora de soplar las velas, seguro que verá un mundo en libertad. Y también, como tantos otros, preferirá escuchar la noticia de que un coronavirus criminal ha sido derrotado antes que ver el anuncio de la fecha de una carrera donde ponerse un dorsal a la espalda.

🚀🌈💙 Esta es la carta de admiración y cariño que todo Movistar Team te dedicamos, @alejanvalverde, por tu 40º cumpleaños. Gracias por todo. #VamosBala #SeguimosConectados



🎥 A letter of admiration: the Movistar Team members' words to Alejandro Valverde as he turns 40 today. pic.twitter.com/KQiMMC1Usg