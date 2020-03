El FC Barcelona plantea reducir el salario de sus jugadores en un 70%

La junta directiva del FC Barcelona tiene prevista una inminente reunión telemática en la que se expondrá cómo ha calado entre los deportistas profesionales de las distintas secciones la propuesta de una rebaja de su sueldo en este periodo de alarma y confinamiento. Deben empezar a tomarse decisiones de inmediato ante la falta absoluta de ingresos en estos tiempos de cierre de todas las patas del negocio.

A nadie escapa que la negociación determinante es la que se produzca con la plantilla del fútbol, por ser la que se engulle gran parte del presupuesto de la entidad. Son 507 millones de los 1.047 millones de euros de ingresos previstos en esta campaña, que evidentemente ya no se alcanzarán. Pero el baloncesto, el balonmano, el fútbol sala y el hockey se verán también afectados y, como avanzó Mundo Deportivo, a sus jugadores se les ha propuesto una reducción del 70% de sus ganancias entre ficha, salario y primas.

NEGOCIACIONES EN MARCHA

Josep Maria Bartomeu lidera las negociaciones con los futbolistas mientras que Albert Soler se responsabiliza de las conversaciones con las secciones. Desde el Barça, al menos por lo que respecta al fútbol, siempre se ha sostenido que el acuerdo con los Lionel Messi y compañía debía ser negociado. En ello están. Falta encontrar la fórmula común en contratos distintos entre sí y en la mayoría de los casos complejos y con infinidad de cláusulas. Pero la directiva también ha transmitido que si no hay acuerdo, habrá imposición.

Bartomeu contactó el viernes con los cuatro capitanes (Lionel Messi, Sergio Busquets, Sergi Roberto y Gerard Piqué) para plantearles que esta vez no pueden quedarse sin un rasguño. Según algunas informaciones, los futbolistas no han dado su conformidad a la propuesta de la junta hasta consultar con sus asesores, lo cual ralentiza la aplicación de las medidas. Desde el club se estima que tienen que empezar a adoptarse lo antes posible. Después llegarán los ERTE temporales a empleados del club parados, aunque con el compromiso de levantarlos una vez pase la tormenta sin igual de ahora.

MINIMIZAR LAS PÉRDIDAS

Desde el club se explica que no se trata de parar solo la sangría actual sino sobre todo minimizar las pérdidas al final del ejercicio actual, lesionadas de gravedad por la ausencia de venta de entradas, el cierre del Museo, las tiendas y las escuelas patrocinadas por la entidad por el mundo, y las dudas sobre las cifras a percibir de los innumerables patrocinios. Por no hablar de la Champions y el dinero que se dejará de ingresar si no se completa.

Bartomeu lleva días manteniendo contactos con la Asociación de Clubes Europeos (ECA) y LaLiga en busca de un marco legal al que ampararse de forma colectiva. En este sentido, algunos clubs potentes ya han empezado a activar medidas aceptadas por los jugadores, como el Bayern y el Dortmund, cuya plantilla se rebajará el sueldo un 20%. Messi, por su parte, anunció ayer que donará un millón de euros en la lucha contra el coronavirus.