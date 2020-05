Trump abandona una rueda de prensa tras enzarzarse con una periodista china

El presidente de EEUU, Donald Trump, terminó abruptamente su conferencia de prensa el lunes en la Casa Blanca tras un encontronazo verbal con un periodista estadounidense de origen chino, un intercambio animado que dio lugar a diversas interpretaciones.

Weijia Jiang, un corresponsal de CBS nacido en China pero criado en los Estados Unidos, le preguntó al presidente por qué promocionaba las capacidades de detección de coronavirus enEstados Unidos al compararlos con otros países, como si de una competencia internacional se tratase.

"Tal vez sea una pregunta para China. No me preguntes, pregúntale a China!", respondió Trump, visiblemente molesto. "¿Por qué me dices esto?", preguntó el periodista, sugiriendo que el presidente había hecho esta referencia a China debido a sus orígenes. "Le diría eso a cualquiera que me haga una pregunta desagradable como esta", replicó el jefe de la Casa Blanca. Posteriormente, Trump se negó a permitir que la señora Jiang hiciera una segunda pregunta y abandonó la sala.