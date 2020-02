CARLA, una orfebre del pop electrònic

Eclecticisme i experimentació són dos conceptes molt lligats al SONS Castelló. I és que en el Cicle de Músiques Independents s’obri normalment una porta al desconegut. Un mai sap què es trobarà en realitat, per més que hagi escoltat prèviament al grup o solista que actuï sobre l’escenari, per més que sigui, fins i tot, un admirador. Això és així perquè cada moment és únic, revelador.

Deia Malcolm Lowry, celebrat autor de Sota el volcà, que «a la nostra percepció de l’existència li falta sensibilitat», i el SONS Castelló, precisament, estimula la nostra existència, o més aviat la nostra impressió que tot en aquesta vida s’abandona als sentits, perquè només així un pot gaudir plenament.

La música, sí, la música, és alguna cosa del que cap cor humà vol privar-se. La nostra memòria pot ennoblir-se amb ella; a través d’ella, pot sanar ferides i també, cosa important, pot establir diàlegs ocults, estrets vincles a través de fils invisibles. La música és comunió, i és per això que cicles com el SONS són necessaris. I és per això que cada actuació del SONS, com dèiem, és un moment de gràcia.

El 24 de febrer el Teatre del Raval de Castelló rebrà la visita de Carla Serrat, qui presentarà el seu nou treball sota l’alter ego de CARLA. Kill a Feeling (Great Canyon Records) és el títol del disc que ha estat produït per Àlex Ferrer i John Talabot. A diferència del seu primer àlbum, Night Thoughts, la cantant de Vic ofereix un disc «més lluminós», segons afirmen des de la promotora musical castellonenca Born! Music. I afegeixen que «té un caràcter més descaradament pop que l’anterior».

Estil

Certament, Night Thoughts estava compost per elegants cançons de synth-pop que va gestar amb el seu germà, el bateria Toni Serrat. Un llistat de peces que submergien a l’oient en un món de sons electrònics i cuidades atmòsferes on destaca la seua suggeridora veu, sempre en anglès, i un disc que va rebre els elogis de revistes com Rockdelux —on el seu debut va ser triat com el 5è Millor Disc Nacional de l’Any segons l’opinió dels lectors— i va tenir l’oportunitat de poder actuar en escenaris de renom.

Els seus principals referents, va afirmar ella mateixa, són cantants de la dècada dels 90 com Sade, Portishead, Everything but the Girl però també artistes actuals com Chromatics, James Blake i Little Dragon. I aquestes influències segueixen presents en Kill a Feeling, perquè hi ha peces marca de la casa d’aquest synth-pop fosc i contemplatiu com en el tema «Fire», en el qual la seua germana, la cantautora internacional Joana Serrat, contribueix amb la seua carismàtica veu. Encara amb tot, aquest segon LP és, asseguren des de Born! Music, «un gran pas endavant per a aquesta orfebre del pop electrònic».

Són molts els que ja s’han quedat totalment enlluernats amb aquest nova proposta de CARLA des que el mes de juny passat es publiqués oficialment el seu treball, i ara, aquesta melodia, aquests sons que més tard es complementen amb la lletra —«El primer que busco són els sons. A partir d’aquí em sento còmoda per a parlar d’alguna cosa», va confessar en una entrevista— arriben a Castelló en la segona actuació prevista dins del trimestre hivernal del SONS 2020, una invitació a descobrir mons nous.