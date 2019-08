Agüero, con dos goles, dirige el triunfo del City

Empezó con gol de Agüero (m. 15) y acabó con otro tanto de Agüero (m. 64). Así dominó el Manchester City su encuentro ante el Bournemouth, que gobernó con autoridad sin inmutarse siquiera por el maravilloso gol de falta de Wilson en el tiempo añadido de la primera parte que añadió más emoción al duelo. Pero rápidamente el delantero argentino, al iniciarse la segunda mitad, dio el partido por concluido.

Y la Premier, que solo lleva tres jornadas, está igual que el curso pasado. Manda el Liverpool con nueve puntos de nueve posibles, mientras el City, tras el empate que cedió en su casa la pasada semana con el Tottenham, tiene siete gracias a su triunfo sobre el Bournemouth, con dos goles de Agüero y uno de Sterling ((m. 43). El Arsenal de Emery, que perdió con el Liverpool el sábado (3-1), es tercero, con seis puntos.





Mandó el City de Guardiola con enorme autoridad al punto de que completó 644 pases en el encuentro. el Bournemouth, que salió a encerrarse pero pronto fue desgarrado por el primer gol de Agüero, apenas realizó 173. Símbolo, por lo tanto, del dominio aplastante que ejerció el actual campeón de la Premier.

Pero Wilson, el centrocampista galés cedido por el Liverpoo, que había suplido a Charlie Daniels, quien sufrió una grave lesión, que le obligó a abandonar el terreno de juego en camilla, dejó entre medio de la exhibición del Kun un extraordinario lanzamiento de falta. La barrera del City saltó como toca. Ederson voló hacia la escuadra izquierda, pero el tiro, venenoso, potente y, al mismo tiempo, hermoso, evitó todos los obstáculos.

4️⃣0️⃣0️⃣ was the magic number today for this @ManCity duo 🧙‍♂️✨



🔘 400 combined goals for club & country from @aguerosergiokun 🇦🇷

🔘 400 appearances for the club from @21LVA 🇪🇸 pic.twitter.com/NzXUAIdsRp