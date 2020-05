El árbitro de la final de la Champions Madrid-Atlético (2016) admite que el gol de Ramos fue ilegal

Mark Clattenburg, el colegiado de la final de Champions entre el Madrid y el Atlético en el estadio milanés de San Siro (2016), reconoció que concedió un gol ilegal a Sergio Ramos. "En la primera parte, el Madrid se puso 1-0, pero el gol fue en fuera de juego por muy poco", ha admitido el árbitro inglés en una charla con el diaro británico Daily Mail. El partido terminó en empate (1-1) y el Madrid fue campeón de prórroga al imponerse en la tanda de penaltis (5-3).

"Nos dimos cuenta en el descanso", ha asegurado Clattemburg en alusión al tanto del central blanco en el minuto 14 de aquella final. "Era una acción difícil y mi asistente falló", ha añadido después el árbitro en una conversación con el diario donde ha revelado los cinco momentos más complejos de su carrera. Sus asistentes en aquella final fueron Simon Beck y Jake Collin.

EL MENSAJE A PEPE

Entre ellos figura, claro, el gol ilegal que concedió al Madrid en esa final de Milán. "Pepe hizo una falta sobre Fernando Torres. Estaba furioso y me dijo en perfecto inglés: 'Eso no es penalti nunca, Mar'", le contó el defensa portugués al colegiado sobre la pena máxima que luego acabaría fallando Griezmann. "Vuestro primer gol no debería haber subido al marcador".