Barcelona y Juventus pactan el traspaso de Arthur por 80 millones

Barcelona y Juventus han pactado el precio para el traspaso de Arthur Melo al club italiano: 80 millones de euros. La cadena británica Sky Sports News informó que ambas entidades han llegado a un acuerdo por 72,5 millones de libras, a falta de que el futbolista brasileño acepte las condiciones económicas del equipo turinés. Sky Italia informó de que la Juve le ofrece cinco millones anuales.

La operación de Arthur va vinculada, en cierta manera, a la del fichaje de Miralem Pjanic por el Barça, que haría el recorrido inverso. La valoración de los respectivos jugadores difiere en cada club, entre otras razones porque el centrocampista bosnio ha cumplido ya los 30 años. Arthur tiene 23. La tasación de Pjanic se cifra en 70 millones. Y del mismo modo que Pjanic ha mostrado su predisposición para recalar en el Camp Nou, el interior brasileño no tiene ningún interés en ir al calcio. Aunque sea a la Juventus y haya pedido su fichaje Maurizio Sarri, el entrenador.

