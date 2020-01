Barreda a Gonçalves: "Fuiste más amigo que rival, me cuidaste como a un hermano"

No hay espacio para nada más que el luto, la tristeza, la reflexión por mucho que haya sido la mejor etapa del Dakar para los españoles con victoria de Carlos Sainz (Mini) en coche, un gran ritmo de Fernando Alonso (Toyota) y triunfo de Joan Barreda (Honda) en motos. La muerte de Paulo Gonçalves (Hero) dejó abatido a todo el campamento tras la séptima etapa. Aún no puedo creer que esto haya pasado. No se ni que decir. Fuiste más amigo que rival. Me cuidaste durante todos estos años como un hermano. Recuerdo la inmensidad de horas que pasábamos solos en el desierto, cuidándonos a 100 metros el uno del otro, permanecerán siempre en mi alma, explicó Barreda en una emotiva carta.

LA OPINIÓN DE ALONSO

Fernando Alonso, que ya encajó con mucha dificultad la muerte de su amigo y en parte, protegido, Jules Bianchi, en la F-1 durante la temporada 2016, ha visto cómo el Dakar ha sumado una nueva víctima a su lado, la número 67 en las 43 ediciones de esta peligrosísima prueba. "Un día muy negativo, fatal, horrible, por la muerte de Paulo, que te quita un poco cualquier comentario sobre tu etapa, que ha sido estupenda gracias a Marc, pero mira Te quedas helado, porque había rumores al llegar a meta, algún comisario nos dijo algo, pero cuanto te confirman te quedas helado porque ves helicópteros o coches médicos cada etapa y son abandonos, o accidentes, pero no te pones en lo peor. Es muy difícil pasar página. Es el que compite contigo con lo mismo, con pasión, compartes la etapa, el vivac, los briefings, las verificaciones, cuesta creerlo y te deja con pocas ganas de hablar porque la vida está por encima de cualquier caso, no por ser el Dakar tienes que aceptarlo y el duelo es increíble para todos.

"Cada test que haces corres riesgos, esta modalidad es arriesgada, sales a lo desconocido, cada kilómetro es nuevo por sitios inhóspitos, sin comodidades. Cualquier cosa que ocurre no hay un comisario a 10 metros, nadie para apagar un incendio, no hay un médico allí aunque llegan rápido y eres consciente de ese peligro, está claro, pero en el deporte de motor el peligro nunca está cien por cien bajo control ", explica Carlos Sainz, que conocía bien a Paulo, premio de deportes en Portugal por detenerse a auxiliar a un rival herido en el Dakar sin pensar en sus opciones de victoria frente a Marc Coma.

MARC COMA, DESOLADO

Es muy triste, un precio demasiado alto el que uno de nosotros ha pagado, poco que decir, apoyar a su familia y al equipo en un momento tan complicado, explica el vencedor de motor y ahora copiloto de Alonso. Fue mi rival, competimos muy de cerca de tú a tú muchos años y siempre lo deportivo fue lo primero, nunca hubo reclamaciones ni antideportividad, siempre un caballero encima de la moto y es el recuerdo que me queda. Le doy mucho valor a eso, una sentida pérdida", explica entre lágrimas el ahora director deportivo de KTM.

David Castera, director de la prueba, desveló algunos detalles del fatal accidente. "Hemos recibido una alerta en torno a las 10 horas: primero por una fuerte desaceleración y, a continuación, un stop brusco en la moto de Paulo. Hemos empezado a investigar lo que podía haber pasado pero enseguida hemos recibido una confirmación por parte del Toby Price, que venía justo detrás. Se lo ha encontrado en el suelo y ha apretado el botón rojo. Hemos puesto en marcha el dispositivo y 8 minutos después llegaba el helicóptero para intervenir e intentar reanimar a Paulo...sin éxito. Se lo han llevado al hospital y allí ha sido donde lamentablemente han confirmado el fallecimiento de Paulo esta mañana.

LAS EXPLICACIONES DEL DIRECTOR

El francés añadió que es algo que nunca quieres vivir. Yo ya lo viví en su momento junto a Etienne también. Son momentos muy difíciles. Nosotros estamos aquí para los pilotos y los aficionados que quieren vivir la aventura, disfrutar... Algunos vienen a ganar, Paulo llevaba muchos años con nosotros, lo conocíamos todos, era una figura del rally. Castera completó como piloto de motos cinco ediciones y cuando sales por la mañana a veces partes con una bola en el estómago porque no tienes protección, no tienes nada. Y eso lo saben todos. Paulo era un profesional que conocía los riesgos. Es el deporte, este deporte es peligroso y lo sabemos. Evidentemente no podremos tener el mismo discurso que otros días (en el briefing). Será ante todo un homenaje a Paulo que quiero rendirle delante de todo el mundo. Lo haremos todos juntos. Después, ya veremos".