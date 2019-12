Bartomeu no teme al Tsunami: "No veo motivo para suspender el clásico"

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha asegurado este sábado que no hay motivos para suspender el clásico que Barça y Madrid deben jugar el próximo 18 de diciembre en el Camp Nou. Así se ha manifestado durante una entrevista en el programa 'El suplement' de Catalunya Ràdio cuando le han preguntado por la convocatoria que ha hecho Tsunami Democràtic, llamando a los independentistas a acudir ese día al campo en un acto en protesta por la sentencia del 'procés'. "No estoy preocupado", ha señalado.

"Creo que hacer un acto reivindicativo de forma cívica y serena, jugando un partido de fútbol, es compatible. Por tanto no veo problema en que podamos jugar a fútbol y hacer esa reivindicación cívica y pacífica", ha subrayado Bartomeu, que ha destacado que "el socio del Barça cuando viene al estadio es libre, hay libertad de expresión, de movimientos, para exhibir pancartas o banderas. No hay restricción". "Sin insultar, el socio podrá venir a mostrar su reivindicación. El Camp Nou es un estadio en el que siempre nos hemos reivindicado de forma pacífica", ha insistido.

"Leo no se irá nunca"

En la entrevista, Bartomeu también ha abordado otros asuntos de la actualidad azulgrana. Así, se ha referido a Leo Messi y sus palabras en la gala del Balón de Oro aludiendo a una cercana retirada: el presidente del Barça ha afirmado que "Messi tiene todavía mucho recorrido por delante. No tiene ningún problema en seguir en el Barça. No tengo ninguna duda de que jugará aquí hasta que se retire. Es un compromiso suyo". Y ha añadido contundente: "Leo no sería nunca del club. Este es el club de su vida".

También ha abordado la continuidad del entrenador, Ernesto Valverde. Ha afirmado que "la decisión de irse la tiene que tomar Valverde en función de como vayan las cosas. El esfuerzo es alto pero está ilusionado. Tiene ganas y lo quiere hacer bien".

Bartomeu ha apuntado que el objetivo del club este año es la Liga: "Siempre, la Liga. Es la máxima competición y es la que dotamos con mayor presupuesto cada año". Ha considerado que es "demasiado pronto" para hablar de elecciones y ha tenido palabras para el expresidente Sandro Rosell: "La justicia ha sido muy injusta con él".