Bruno: "La afición nos debe ayudar como el día de Bilbao"

A pesar de su situación de inactividad que se alarga desde el último año y medio, Bruno Soriano ha querido este viernes analizar la situación del equipo en su condición de capitán. El centrocampista, con "una molestia en el tendón rotuliano" que le impide trabajar con normalidad con el resto de la plantilla amarilla, ha hecho repaso al regreso de Calleja al mando de la primera plantilla, a la complicada situación en la tabla del Submarino, al papel de la afición en estas últimas 17 jornadas de Liga y, pro supuesto, a su situación personal.

EL REGRESO DE CALLEJA "A Calleja le he visto incluso con más fuerzas y más ganas. Ya le escribí el mismo día que me enteré de su regreso y tiene todo mi apoyo y el del grupo".

EL MANDO DE FERNANDO ROIG "Me encantó cómo habló del míster el otro día y las decisiones que tomó. El entrenador es Javi Calleja; lo ha dicho el que manda. Y el otro que manda es el míster".

EL PARTIDO DEL DOMINGO "Es súper importante. Nos da igual como venga el Espanyol. Estamos en nuestro estadio y tenemos que ganar. La afición nos debe ayudar: el día del Bilbao la afición lo dio todo y ese es el camino a seguir. Y que se queden fuera las tonterías. Los que no quieran venir a apoyar el domingo, simplemente que no vengan".

EL APOYO DEL VESTUARIO "No me ha pasado tirar la toalla por la cabeza porque tengo a Santi Cazorla y a Sergio Asenjo al lado. Mi máximo referente es Santi, lo era como futbolista y ahora en este tema de la lesión. Siento su apoyo y su cariño día a día y es el espejo en el que me miro. Él ha salido de la pesadilla de una larga lesión y yo también quiero salir".

PARTIDO A PARTIDO "Nos hemos quitado la capa de que somos muy buenos y lo de Europa o la Champions… Eso ya no nos vale, solo alcanzar a Celta, Rayo o los que van por delante de nosotros. Nos fijamos en el domingo... y después en el próximo. Sabemos en la situación en la que estamos, tenemos que salvarnos y ya veremos la próxima temporada".