Calleja: «El gol del empate a uno fue clave»

El técnico del Villarreal, Javi Calleja, se mostró contrariado a la conclusión del encuentro ante el Real Madrid. Un partido en el que los amarillos lograron avanzarse en el marcador en dos ocasiones pero, en otras tantas, empató el equipo de Zidane.

El entrenador madrileño aseguró que «el sabor que nos deja el duelo es agridulce. Por lo visto sobre el terreno de juego ha habido fases para los dos equipo».

El técnico amarillo ensalzó que su equipo nunca fue por detrás en el marcador y el rival fue a contracorriente en el marcador. «Partimos con ventaja, nos hemos puesto por delante dos veces. Nos han empatado las dos veces», lamento el míster. Sin embargo, Calleja destacó que el equipo «tiene que verse a sí mismo y ver el trabajo que hemos hecho» y resaltó que el Villarreal «va a más».

El preparador groguet calificó el punto ante el Real Madrid de «forma positiva», y arguyó que sus futbolistas «hicieron un partido muy serio, el nivel fue alto, y hemos competido ante uno de los mejores equipos de Primera».

No obstante, el entrenador del Villarreal no escondió su pesar por el resultado final: «En los minutos finales se nos ha escapado la victoria». El técnico reconoció que el conjunto blanco «nos hizo mucho daño cuando se incorporaba por bandas». «El empate antes del descanso ha sido una de las claves», indicó Calleja.

Ante los blancos sucedió algo similar a los duelos frente al Granada y Levante, los amarillos se avanzaron pero terminaron sin llevarse los tres puntos. El preparador aseguró que uno de los principales debe de su equipo es el de «no saber gestionar bien el balón cuando estamos por delante en el marcador. Debemos jugar el campo contrario, asegurar el pase y no dar opciones a un adversario que se crece».

A pesar del empate, y del sabor agridulce que desprende, Calleja valora la parte positiva del punto conseguido frente al Madrid: «Este empate es un paso hacia adelante». Otro de los deméritos del Villarreal para el técnico del Submarino fue «no hacer las posesiones más largas, para que ellos no tuvisen opción de empatarnos. El Madrid te hace sufrir, tiene armas potentes. Pero es cierto que adquiero un aprendizaje, una de nuestras armas es que si estamos ganando no podemos peder tan rápido ni fácilmente el balón».

Zidane // El entrenador del Real madrid, Zinedine Zidane, se mostró contento por el trabajo aunque no con el resultado. «En el fútbol los errores pueden pasar, pero me queda una sensación positiva. Quitando los primeros 45 minutos estuvimos bien», aseguró. «Puede pasar empatar aquí, me quedo con la sensación positiva ya que quitando los primeros quince minutos fuimos superiores al contrincante», valoró el entrenador frances.