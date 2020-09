De 'científico' excéntrico a campeón del Open de EEUU

Hasta hace unos días, Bryson DeChambeau (Modesto, California, 1993) no pasaba de ser un talentoso pero algo excéntrico jugador, tocado con una gorra a lo Payne Stewart, y conocido en el circuito estadounidense por todos como El científico por su obsesión de medir y calcular todos los aspectos que entran en juego en un campo de golf, fruto de una de sus principales pasiones, la ciencia (está licenciado en Física por la Souther Methodist University).

A muchos incluso les sonó a una excentricidad más el cambio físico sufrido desde este invierno, un aumento espectacular de volumen y musculatura, el asegura que no son más de nueve (en torno a los 110 kilos para su 1,85 de estatura ) para ganar pegada y distancia en el campo a base de una dieta alta en proteínas y mucho trabajo en el gimnasio.

Amazing feeling after so much hard work has gone into this transformation of my game and outlook. Thank you to my fans, team and sponsors for sticking with me. And thank you to the @USGA, @usopengolf and Winged Foot for an incredible test. So honored to have won my 1st major here pic.twitter.com/75OEogzMtc