Emery reconoce que el Villarreal no descarta fichar si encuentra "una opción de mercado"

El mercado de fichajes parece no estar cerrado para el Villarreal CF. Tal y como ha desvelado este viernes su entrenador, Unai Emery, el club que preside Fernando Roig no descarta reforzar su plantilla con un segundo fichaje en este mercado invernal si aparece alguna opción interesante, ya que la banda derecha ha quedado algo debilitada tras la marcha de Take Kubo y la lesión de Mario Gaspar.

«Estoy contento con la plantilla que tengo, las alternativas que tenemos para suplir bajas son buenas, las lesiones largas como la de Alberto e Iborra las suplimos ya, y ahora si se da la opción de mejorar lo analizaríamos», admitió Emery.

«Las posibilidades serían la lesión de Mario y la salida de Kubo en banda derecha, nos dejan una posibilidad, aunque no una necesidad, lo que nos da opción a pensar en algo. No estamos buscando claramente, pero el club está abierto a esta opción ya que lo he hablado con Fernando y están en ello. No estamos buscando claramente, no decimos que buscamos a un jugador, pero estamos abiertos a ello. Si se da una opción estamos abiertos», recalcó.

Satisfecho con la plantilla

El entrenador del Villarreal aseguró que tiene plantilla para poder afrontar las tres competiciones en las que está inmerso su equipo, aunque matizó que deben trabajar bien y mucho para prevenir lesiones.

«He visto que muchos jugadores son capaces de dosificar su cuerpo para jugar cada tres días, y eso me vale para poder planificar el equipo. Además hemos contrastado que todos están dando rendimiento en todas las competiciones y vamos a seguir contando con todos», indicó

«El equipo está preparado, la lesión de Mario nos condiciona algo ya que son dos meses y la salida de Kubo nos abre una puerta a pensar en reforzarnos- Los que están son suficientes, aunque si hay una opción de mercado no la descartamos”, finalizó.