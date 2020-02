Ferran Soriano dice que las acusaciones al Manchester City son falsas

Ferrán Soriano, consejero delegado del Manchester City, manifestó que las acusaciones de la UEFA, por las que el club ha sido sancionado a dos años fuera de las competiciones europeas, son "falsas", y que harán todo lo posible por demostrarlo. La pasada semana, el City fue sancionado por la UEFA con dos años sin disputar competiciones europeas, además de 30 millones de euros de multa por romper las reglas del 'fair play' financiero.

En declaraciones facilitadas por el propio club, Soriano ha explicado que sabe que tienen el apoyo de los aficionados y que el club ha tenido que pasar "por muchos retos a lo largo de los años". "Este es solo otro desafío. Estaremos juntos, lo pasaremos y no decepcionaremos a nuestra gente. Lo más importante que tengo que decir hoy es que las acusaciones no son ciertas. Simplemente no son ciertas. Los aficionados pueden estar seguros de dos cosas. La primer es que las acusaciones son falsas. La segunda es que haremos todo lo posible por demostrarlo", dijo el directivo.

EL PAPEL DE GUARDIOLA

Soriano también matizó que el dueño del City no ha puesto dinero en este club "que no haya sido apropiadamente declarado". "Somos un club sostenible, con beneficios, sin deuda, nuestras cuentas han sido examinadas muchas veces, por auditores, por reguladores, por inversores, y ha sido muy claro", dijo. "Mi esperanza es que esto esté finiquitado para el comienzo del verano", añadió.

Se espera que este miércoles, después del partido ante el West Ham United, Pep Guardiola dé su primera impresión sobre la sanción. "Obviamente Pep ha sido informado de todo el proceso, pero no es algo por lo que él tenga que responder. Él se centra en el juego, en el próximo y los próximos partidos", finalizó Soriano.