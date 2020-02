Llull acaba con la resistencia del Bilbao

Llegaba cuestionado Sergio Llull a la Copa por sus últimas actuaciones. Discutido, sobre todo, por el bajón vivido por el Madrid durante enero, un mes fatídico en el que ha perdido el liderato de la ACB y ha perdido comba en la Euroliga. Pero el base menorquín apareció con 19 puntos, triples importantes (4 de 9) y su perfil decisivo para conducir al equipo blanco a la semifinal frente al Valencia después de un encuentro más que complicado ante el Bilbao Basket (93-83), una de de las revelaciones de la Liga.

Le aguantó el paso el cuadro bilbaíno al Madrid durante muchos minutos, aceptando un intercambio de golpes que, en teoría, no le beneficiaba. Esa es una de las características de los hombres de negro. Responden a la idiosincrasia de su entrenador. Son valientes cuando saltan a la cancha. La muñeca del alero francés Axel Bouteille y la segunda juventud de un pívot como Balvin ha reforzado esa apuesta. En pocos meses, Álex Mumbrú ha armado un equipo enormemente competitivo. Esta temporada se ganó el ascenso. Pero su perfil no es el de un recién llegado a la categoría. Le puso las cosas muy complicadas al Madrid, lo cual no es poco teniendo en cuenta toda la pólvora que maneja Pablo Laso .

Más intensidad

El andamiaje del Bilbao, en cualquier caso, fue descomponiéndose conforme el partido entró en los minutos decisivos. Ahí es donde se nota el fondo de armario. El cuadro vasco va mucho más justo que su poderoso rival. Le costó mucho seguir el ritmo de los madridistas cuando estos decidieron dar una vuelta de tuerca en defensa, elevar la intensidad. Un parcial de 16-3 propulsó a los madridistas en el marcador (del 57-55 al 73-58) al toque de corneta de Campazzo, al que se sumaronentre otros Causeur y Deck, y apretó un poco más la soga en el cuello de los bilbaínos para entrar en el último periodo (73-63).

Lo intentó, eso sí, el equipo de Mumbrú, que ya ha demostrado durante la Liga ACB, que nunca lanza la toalla y a través del trabajo defensivo, de la intensidad de Balvin, de los puntos de Rouselle consiguió entrar en los últimos cinco minutos con opciones (75-70). Fue entonces cuando apareció Llull con su racha de triples, frente a la que los bilbaínos ya no tuvieron respuesta.

Ficha técnica

Real Madrid: Campazzo (13), Carroll (7), Deck (16 ), Randolph (9 ), Tavares (12 ), -cinco inicial- Causeur (10), Rudy (3 ), Llull (19 ), Mickey (2 ), Taylor (2)

Bilbao Basket: Rousselle (16 ), R. Martínez (7 ), Bouteille (13 ), Sulejmanovic (8 ), Balvin (12 ) cinco inicial- Rodríguez (7 ), Schreiner (- ), Rigo (- ), Cruz (- ), Lammers (7 ), Kulboka (13 )

Parciales: 23-21; 27-26; 23-16; 20-20