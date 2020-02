Más al rojo vivo que nunca

Al rojo vivo. La lucha por las play-off no solo arde, sino que, incluso, la pugna por el liderato está más abierta que nunca. Cinco equipos en únicamente tres puntos, del Sabadell al Villarreal B, con el Lleida esprintando para que la pelee no quede reducida a este quinteto. El CD Castellón, haciendo gala de la regularidad en mayúsculas (22 jornadas entre los cuatro primeros, de forma ininterrumpida desde la octava) no ha perdido nunca de vista el primer puesto. De hecho, transcurridas ya siete jornadas de la segunda vuelta, los albinegros suman los mismos puntos que a estas alturas en la primera.

Importantes --o, directamente, trascendentales-- van a ser los cara a cara particulares. Llama poderosamente la atención que el Castellón aún no tenga ninguno en contra: solo igualado con el Olot. El resto (Sabadell, Mestalla, La Nucía, Espanyol B, Badalona y Gimnàstic), a favor. Especialmente interesante es esa ventaja con los arlequinados (0-2 en la Nova Creu Alta, 0-1 en Castalia); y, si acaso, con el filial blanquiazul, ya que los demás no hay que considerarlos rivales directos.

POR DELANTE // Cara al futuro (los albinegros perdieron por la mínima en las visitas al Barcelona B y Lleida; además de defender la victoria por 3-1 ante el Cornellà y el Andorra, más la del 3-0 al Villarreal B por la decisión federativa), con lo que su situación es bastante ventajosa. Y, por si acaso, también le sonríe el golaveraje general, con ese +17 entre los marcados y encajados, lo que le sitúa a la cabeza de todo el grupo.

El fin de semana, la atención se centra en cuatro encuentros, por ese duelo en Miralcamp entre el Villarreal B y el Cornellà. Ejea-Castellón a un lado, el Sabadell recibirá al Llagostera y el Barcelona B jugará en Orihuela. Es decir, tres equipos de la cabeza contra otros tantos de la cola.

Afortunadamente, no es la guerra del Castellón, pero por abajo sucede tres cuartos de lo mismo: solo cuatro puntos separan al colista de la primera plaza de la salvación (15º). La abundancia de filiales y las ocho plazas para la Copa del Rey son suficiente estímulo para los equipos de la zona media, con lo que no da la sensación de que existan encuentros sobrantes en este grupo III.