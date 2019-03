Mata: "Ahora tener 30 años no significa que sea el final"

El delantero español de moda, Jaime Mata, intentó explicar el huracán mediático que le rodea estos días en la sala de prensa de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas: “Soy un caso atípico, eso es lo que genera algo más de inquietud”, dijo, después de que su historia, con debut en Primera y en pleno estreno internacional con 30 años, se haya convertido en una inspiración para muchos: “No soy nadie para dar consejos. Creo que lo más importante es disfrutar cada etapa, estés donde estés. Cada vez la vida del deportista es más larga, nos cuidamos más y ahora tener 30 años no significa que sea el final”, desgranó el atacante madrileño con la relatividad que afronta todo lo que le está pasando.

Junto a Mata compareció Iker Muniain, de vuelta a la selección siete años después de su debut, desgranó su proceso vital en la última época con los problemas de rodilla y alabó la meritocracia que parece instaurada en la selección, con una rotación atípica de jugadores: “Estamos viendo que si lo estás haciendo bien en tu club, tienes posibilidades de venir a la selección”, sentenció.

“En estos 7 años me he conseguido sobreponerse a lesiones y momentos difíciles, no había podido dar mi mejor nivel, pero los golpes te hacen reflexionar, valorar las cosas de otra manera, incluso cambiar el método de entrenamiento. Con trabajo y constancia, luego se saborean mejor el premio”, explicó el navarro entre varias respuestas antes de sentenciar su discurso: “Las lesiones han marcado un poco mi trayectoria, pero llevo un año bastante bien, al nivel que me gusta”.

LA ADAPTACIÓN DE LOS NUEVOS



El delantero de Getafe se postula para disfrutar de minutos, en medio de una convocatoria de Luis Enrique con muchas novedades, en la que preocupa la adaptación de los nuevos a la estrictas y marcadas ideas del seleccionador sobre el juego. “Hay mucha intensidad y mucho ritmo en los entrenamientos. Los jugadores nos adaptamos sin problema y rápidamente a la forma de jugar de cada entrenador”, explicó Mata.

Luis Enrique sigue manejando el grupo y el trabajo, después de llevar al equipo a un juego de disparar bolas de pintura, y dirigiendo sesiones de entrenamiento, dos este jueves, antes de viajar este viernes a Valencia para debutar el sábado en Mestalla ante Noruega (20.45 horas) en la fase de clasificación para la próxima Eurocopa. Asensio, resentido tras un golpe, sigue entre algodones junto al portero Pau López, con molestias en el cuello.