Máxima igualdad en el grupo 1º: triple empate

En el grupo 1º, si el resto no se aplica, el título ya es cosa de tres. Los tres que encabezan la competición, empatados a 36 puntos: Betxí, Como Antes y San Pedro.

El Gilfa Mgo logró su tercera victoria ante el Rodeo Fore-Ut (2-0), un respiro para los campeones de Copa. El San Pedro, en un partido muy aguerrido, también ganó (1-2) al Joventut. El árbitro, Falomir Sanz, tuvo que aplicarse para que no se le fuera el encuentro. Además, marcó pronto el Como Antes ante un débil Moncofa (4-0 al descanso y 5-0 al final), pese a la mejora de los visitantes. L’Alcora, que lleva una buena trayectoria, goleó por 4-1 a un Burriana que fuera del San Fernando no está dando la talla del equipo que es en casa. Por otro lado, L’Etrusco volvió a ofrecer una imagen desconcertante y fue superado por el Tonín en un duelo importante para ambos en la lucha por evitar verse en problemas (2-3). La campanada la protagonizó Els Ibarsos-Rosildos, con su 4-3 a todo un Castellón que no terminó de creerse cómo el colista le pasó por encima. El municipal de Torreblanca vio el empate de los locales ante el líder Betxí (2-2). Los rojiblancos van alejándose del descenso. Además, el Vila-real venció por 1-0 al Onda.

Mientras, el Benicasim toma distancia en el grupo 2º tras someter a un duro correctivo al Acaip Mayser (6-1). Además, sus tres más directos perseguidores Alcalà, Almazora y les Palmes, palmaron ante el Moró (3-2), les Barraques (3-2) y Limpiezas Servihogar XXI (3-0), con lo que este se aúpa al tercer puesto. El G/3 pudo con el San Lorenzo (3-1) y el Vall d’Alba se impuso en casa del Vila d’Onda (2-3). Igualmente, el PC Box Bañohogar sigue dando una de cal y otra de arena, permitiendo el tercer triunfo consecutivo del Borriol Magnanimus (1-2). Idéntico resultado en el Vilafamés-Barbera. Este último encadena su cuarta victoria consecutiva, lo que permite a los de Félix Calvo colocarse octavos.