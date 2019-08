Molina convoca elecciones en el Club de Tenis Castellón

Mario Molina, a través de una carta a los socios, ha convocado elecciones en el Club de Tenis Castellón, que se producirán a los pocos meses de las últimas, debido a la oposición interna dentro de la entidad.

En la misiva, Molina, además de citar a los socios para el 19 de septiembre (a las 20.00 horas en primera convocatoria y 30 minutos después en segunda), también pone en conocimiento el reglamento electoral y el calendario de los comicios, explicando que da este paso «por la actitud de algunos socios».

Además, Molina desgrana lo que han sido sus 12 años en el cargo. «En el 2007, un grupo de socios, preocupados por la situación del Club de Tenis Castellón, decidimos presentarnos a las elecciones que habían sido convocadas por la anterior junta directiva; fuimos los únicos», introduce. «A finales del 2010, y casi concluido nuestro mandato, convocamos elecciones, a las que ningún socio quiso presentarse. Esto nos obligó a realizar una nueva convocatoria, a la que nuevamente no se presentaba ningún socio, por lo que el último día hábil para la presentación de candidaturas, presentamos la nuestra, con el fin de evitar el colapso de nuestro club», desarrolla.

SIN CANDIDATURAS // «A principios del 2015 --continúa--, finalizado de nuevo nuestro mandato, convocamos nuevas elecciones, a las que tampoco hubo ningún socio que se quisiera presentar». Un escenario que se repitió igualmente este mismo 2019.

«Llevamos más de 12 años al frente del Club de Tenis Castellón. Sin embargo, pese a que no haya ningún socio que quiera asumir la responsabilidad de dirigir nuestro club, algunos no han hecho más que poner palos en las ruedas», dice. «Seguro que hay algunas cosas que se pueden hacer mejor, y la ilusión que se tiene el primer año no es la misma que 12 después, pero eso no justifica la actitud de algunos socios», ahonda. «Ha llegado un punto en el que, cansado de este tipo de actitudes, he decidido volver a convocar elecciones, pero esta vez no voy a presentar candidatura el último día, y así se lo he comunicado a mi junta», adelanta. «Es el momento de que aquellos que dicen querer al club y los que saben cómo hacer las cosas mejor que nosotros lo hemos hecho, asuman la responsabilidad y nos demuestren su cariño y su saber hacer», expone Molina.

Además, ofrece datos de su gestión, como el pago de 158.297 euros por deudas con entidades de crédito, habiendo reducido la misma en 116.510 euros con Tenis Drive. «Si hubiéramos podido invertir esos 275.000 euros en mejoras del club, la situación sería totalmente distinta», señala.

Molina también recuerda la construcción de varias pistas de pádel, la renovación del alumbrado, la remodelación de vestuarios y otras mejoras, a pesar de que los socios han pasado de 369 en el 2007 a 168 ahora, reduciéndose la remesa de las cuotas mensuales de 17.334 a 6.786 euros.