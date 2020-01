Los 'ogros' del fútbol provincial: los equipos que más puntos sacan en su casa

Si hay dos campos en la provincia de Castellón que no quieren visitar los equipos del grupo I de Preferente no son otros que el San Fernando de Burriana y el Javier Marquina (cuando juega el Castellón B de local). Y es que los titulares de esos escenarios suman 21 puntos como locales, cuando está acabando el mes de enero. El cuadro celeste es segundo en la clasificación con 37 puntos y ha convertido Burriana en una de las plazas fuertes en la provincia. Tras disputar la promoción de ascenso a Tercera de forma infructuosa la pasada temporada, el desafío de este curso, con un proyecto reconvertido, pasa por volver a mirar hacia la parte alta de la tabla clasificatoria. Este objetivo se está cumpliendo y la buena dinámica se está cimentando en los encuentros como local, donde ha sumado seis triunfos (Onda, Huracán, Castellón B, Alqueries, Manises y Benicarló), tres empates (Vall de Uxó, Alcalà y San Pedro) y una única derrota (Almazora) a estas alturas de la campaña. El único traspié celeste se produjo en la primera jornada en casa. De hecho, el Burriana no cae ante su afición desde el 6 de septiembre.

Acierto cara a puerta

Si por otra faceta destaca el conjunto de Óscar Calleja es por el apartado goleador. Con 23 tantos, su equipo es el máximo goleador provincial como local.

El otro gallito cuando juega en casa esta temporada es el Castellón B. El Javier Marquina es un bastión para el conjunto de Dani García. El filial orellut suma seis victorias (Alcalà, Puzol, Albuixech, Vall de Uxó, Onda y Nules), tres empates (Huracán, Cabanes y Almenara) y dos derrotas (Benicarló y Almazora). Completa el podio l’Alcora de Vicente Pastor, que se está haciendo muy fuerte en El Saltador.

Registros superables

Esta clasificación está ligeramente desvirtuada, puesto que no todos los equipos han disputado el mismo número de encuentros. A día de hoy, sin ir más lejos, Soneja, Benicarló, Vall de Uxó y Alcalà, todos ellos todavía invictos ante su afición, han disputado nueve partidos (en el caso de los dos primeros) y ocho valleros y xivertenses. Además, el equipo del José Mangriñán también responde a la escuadra más segura defensivamente en su campo. Solamente tres conjuntos han logrado marcar en el Mangriñán: Almenara, l’Alcora y Cabanes.

Racha opuesta

La otra cara de la moneda la representa un Nules que, con cinco puntos, es el equipo que peores números arrastra en sus enfrentamientos en casa. Los rojillos únicamente suman una victoria en su feudo.