Óscar Fernández, nueva vuelta de tuerca a la mutación del Castellón

El extremo derecho Óscar Fernández da una nueva vuelta de tuerca a la metamorfosis del Castellón. De 23 años, el cántabro de Renedo de Piélagos llega cedido por el Alcorcón, que lo tenía a préstamo en el Fuanlabrada, tras haberlo incorporado el pasado verano del Racing de Santander.

Óscar Fernández completa el tercer vértice del teórico ataque del nuevo equipo que, desde hace tres encuentros, dirige un tocayo suyo, después del delantero Jairo Cárcaba (previo pago de la cláusula de rescisión de 20.000 euros al Conquense) y el extremo izquierdo Samu Adeniran (el estadounidense, sub-23, está cedido por otro club madrileño como el Leganés). Los pepineros lo incorporaron el pasado verano del Racing, aunque se lo prestó al actual líder del grupo I de Segunda B, donde ha participado en 15 de las 19 jornadas, aunque no en exceso (785 minutos).

«Me ha gustado el club, me han recibido bien», fueron sus primeras palabras, ya como albinegro. «Vengo con ganas de trabajar para conseguir el objetivo», añadió. «El Castellón estaba interesado en mí. Hablamos de un club con mucha afición e historia», incidió. «Quiero sentirme futbolista en esta categoría», destacó el cántabro, que se define como «un jugador de banda», que puede actuar «de carrilero o como extremo». «Me considero un futbolista rápido y con un buen uno contra uno», especificó Óscar.

TRES POR TRES // Hasta la fecha, tantas entradas como salidas, después de las despedidas Luismi Ruiz (el ondense, como sub-23), Yaroslav Oliinyk y José Carlos Fernández. Desde el punto de vista numérico, el Castellón sigue con todas las fichas para mayores de sub-23 tramitadas y, como al principio de temporada, con dos huecos para sub-23, que pretende también cubrir.

Es decir, para que haya nuevas incorporaciones, que las habrá, de futbolistas llamados a desempeñar un papel determinante en la por ahora tímida remontada en pos de la permanencia, hay que seguir aligerando el vestuario. Juanma Acevedo (único descarte en la convocatoria frente al Barcelona B) e Hicham Khaloua (el murciano, cedido por el Almería, está en el limbo: aún no se ha reincorporado, después de que el Castellón optara por prolongar sus vacaciones navideñas a la espera de resolver esta patata caliente) no continuarán en Castalia, dejando la puerta abierta a otros dos refuerzos de invierno, que no serán inmediatos.

NUEVOS FRENTES // El Castellón entiende que ha cubierto las posiciones y perfiles más necesitados, de ahí que estudiará el mercado a la hora de ver las opciones que le ofrece. La intención es la de hacerse con un central sub-23, sin descartar que la otra ficha de estas características sea para Pablo Roig, cada vez más afianzado con Cano. Y a partir de ahí, esperar a cómo transcurre este mes.