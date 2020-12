El Peñíscola, a retomar la senda de la victoria ante el Betis

Último partido del año 2020 para el Peñíscola Globeenergy, que recibe al Real Betis Futsal en el Municipal del Baix Maestrat a partir de las 20.30 horas. El partido corresponde a la jornada 15 de la Liga en Primera División y es el último antes del parón de navidad ya que después los equipos se marcharán de vacaciones y la competición no regresará hasta los primeros días de enero (salvo los partidos aplazados que se recuperarán, hecho que no afecta al Peñíscola).

Si fuese una liga habitual, la jornada 15 cerraría la primera vuelta de la fase regular. Pero no, esta es una temporada distinta, con más equipos de lo habitual al no haber descensos la temporada anterior por la pandemia del coronavirus, con partidos pendientes de diputarse y, por lo tanto, este capítulo aún no será el ecuador de la temporada.

El equipo que dirige Manuel Collado y su rival de esta tarde, el Real Betis, afrontan el partido con la necesidad de hacerse con los tres puntos para distanciarse de la zona baja de la clasificación y no perder comba con los equipos de la zona-media alta. Los de Manolín intentarán romper una fatídica racha de siete partidos consecutivos sin ganar, mientras que los béticos quieren recuperarse de sus dos últimas derrotas.

El Peñíscola ha tenido margen para poder preparar el partido y llegar en las mejores condiciones. Sin partido este pasado fin de semana, los de Manolín no descansaron y continuaron entrenando, deseosos de que el trabajo del grupo por fin sea recompensado con una victoria. Menos tiempo ha tenido el Betis, que el sábado sí jugó la semifinal de la Copa del Rey de la temporada pasada contra el Barça, cayendo derrotado por 3-6 en su pabellón.

Todos los efectivos del Peñíscola están disponibles para el partido de esta última jornada, si bien en el Betis el portero argentino Nico Sarmiento es baja por una lesión de larga duración.

Alineaciones probables:

Peñíscola Globeenergy: Molina (30), Igor (17), Orzáez (20), Iván Rumbo (5) y Walex (10). Suplentes: Starna (1 p.s.), Tuli (6), Gauna (7), Paniagua (8), Bruno Gomes (9), Saladié (11), Rahali (12), Miguel Fernández (15), David Señoret (19), Agustín Plaza (22).

Real Betis Futsal: Cidao (12), Elías (5), Chaguinha (4), Rubén Cornejo (15) y Burrito (2). Suplentes: Jaime González (13 p.s.), Borja Blanco (3), Chicho (6), Éric Pérez (7), Ivi (10), Raúl Jiménez (11), Bocao (14), Víctor Arévalo (33) y Emilio Buendía (77).

Pabellón: Municipal de Peñíscola (20.30 horas).

Árbitros: A. Centeno Bono y J. Centeno Bono (colegio Catalán).