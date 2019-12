El Peñíscola rompe su racha de derrotas por la mínima

Triunfo fundamental del Servigroup Peñíscola FS, que se impuso (2-4) al Jimbee Cartagena. Los azulones rompen una racha de cinco derrotas consecutivas, suman su primera victoria como visitantes y meten cuatro puntos de distancia con el descenso.

La moneda por fin cayó del lado del Peñíscola. El partido arrancó con las primeras ocasiones para los visitantes, con un mano a mano de Raúl Gómez y un remate peligroso de Miguel Fernández salvados por el meta Raúl.

Fernández tuvo las primeras para los locales con un disparo cruzado fuera y otro que detuvo Molina, pero no falló en su tercer intento a la salida de un córner rematando a gol poniendo el 1-0 con la jugada de pizarra. Rápidamente pudo volver a empatar el duelo el Peñíscola con un tanto de Isi, tras una jugada individual y asistencia de Raúl Gómez.

Con el empate el partido entró en una fase en la que los de Duda dominaban la posesión mientras el Peñíscola se replegaba, sin que ninguno de los dos conjuntos permitiese ocasiones del rival.

En el 16 el Peñíscola estuvo cerca del segundo, pero de nuevo Raúl paró un mano a mano a Raúl Gómez. Y del posible 1-2 al 2-1, en un penalti marcado por Lukaian por manos del propio Raúl Gómez. Antes de la media parte, Molina detuvo dos tiros de Attos y Lukaian y Raúl despejó las de Isi y Josiko en la otra meta.

No hubo grandes ocasiones en los primeros minutos de segunda parte, así que no fue hasta el minuto 27 cuando llegaría el peligro y se movería el marcador. Raúl Gómez aprovechó un error de un defensa y esta vez no fallaría en el cara a cara con el portero para poner el 2-2.

Raúl, el mejor del Cartagena, detuvo ocasiones claras de Raúl Gómez y Paniagua. Isi perdonó a puerta vacía y también Panigua chutó al lateral de la red. Luego fueron los de Duda los que obligaron a Molina a esforzarse.

EL DESENLACE // Con el Jimbee Cartagena volcado, Josiko, a la contra, marcó el 2-3 a cuatro del final.

Lo intentaron con el ataque de cinco los murcianos, pero el gol de nuevo volvería a ser para el Servigroup Peñíscola en un córner que remató Xavi Cols y que supuso el 2-4 definitivo.