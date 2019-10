La pugna por la zona alta se recrudece

La séptima jornada de la zona alta de clasificación del Grupo I de Preferente más comprimida que nunca. Al frente de la tabla se mantienen Vall de Uxó y Benicarló, ambos empatados a quince puntos, tras empatar entre ellos en el Ángel ‘Pichi’ Alonso. Con un punto menos está el Castellón B, que tampoco pasó del empate en casa ante el Cabanes. Los pinchazos del triunvirato de cabeza y las victorias del Soneja y Almazora meten más emoción que nunca a la pelea por la promoción de ascenso.

El partidazo de la jornada dejó un empate a uno que mantiene a ambos equipos igualados al frente de la tabla. El atacante Marcos Pradas avanzó a los valleros al inicio de la segunda mitad pero Alberto Collado igualó el encuentro para los de Ramón Llopis en la recta final del duelo. Mismo marcador se produjo en el Javier Marquina, donde el Castellón no pudo con un Cabanes correoso que se mantiene a dos puntos del ‘play-off’. El filial albinegro se avanzó muy pronto por mediación de Isierte pero, en la segunda parte, Raúl López empató desde el punto de penalti.

Dos entrenadores debutaron este fin de semana aunque lo hicieron con suerte dispar. Sergi Escobar, tras lograr el ascenso a Segunda B con el Castellón hace algo más de un año, debutó con buen pie en el Soneja con un triunfo por la mínima ante el San Pedro que llevó la firma de Dani Sanfeliu. No corrió la misma suerte el Basilio López en un Onda que sigue a un punto del descenso después de sucumbir en La Serratella frente al Almazora. Fran Martínez, Pinazo y Joel Melgarejo hicieron estéril el tanto de Juancho, que colocó el 1-3.

Por su parte, L’Alcora regresó a la senda de la victoria ante el Alqueries, los goles de Álex Albalat y Pumuky tienen la culpa. También sumó los tres puntos la gran sensación del inicio liguero, el Alcalà de Sergio Catalá, que superó al Albuixech por la mínima, gracias a una diana de David Posso, y suma diez puntos de los últimos doce.

Donde no hubo vencedores ni vencidos fue en el Noulas-Antonio Pérez Balada, donde Nules y Burriana firmaron tablas. Héctor Romay y David Pastor marcaron para los de Juan Carlos Beltrán e Iván Fandos, en su vuelta al campo rojillo, y Rubén Fonte, marcaron para los celestes. Un empate que no le sirve a ninguno de los dos, los burrianenses siguen en la zona baja y el Nules, que todavía no conoce la victoria, se queda a tres puntos de la permanencia. Por último, la goleada de la jornada la sufrió en sus carnes el Almenara, los gualdinegros encajaron seis goles del Manises.

MARCADORES

CF Nules 2-2 CD Burriana

CD L’Alcora 2-0 Alqueries CF

CD Castellón B 1-1 CD Cabanes

CD Onda 1-3 CD Almazora

CD Soneja 1-0 CF San Pedro

CF Huracán 1-1 UD Puzol

CF Alcalà 1-0 CF Albuixech

CD Benicarló 1-1 UD Vall de Uxó

Almenara Atlètic 0-6 Manises CF