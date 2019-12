Trigueros: «Somos ambiciosos y queremos mirar hacia arriba»

Tras la disputa de las primeras 16 jornadas de Liga en Primera División, el Villarreal CF ocupa la decimotercera posición con 19 puntos. La zona de descenso, a la que no se quiere caer bajo ningún concepto, está a solo seis puntos y los puestos europeos, a los que aspira el Submarino, a siete. Pese a estar en los puestos medios y llevar seis jornadas seguidas sin conocer la victoria, el objetivo de la entidad vila-realense sigue siendo el mismo y así se apresuró en recordarlo Trigueros.

El centrocampista de Talavera fue claro a la hora de hablar del propósito del Villarreal: «Nuestro objetivo es volver a Europa». «Estamos en la zona media de la tabla, pero somos ambiciosos y queremos mirar hacia arriba. Queremos meternos en los puestos de Europa o estar muy cerca de ellos, como estábamos hace poco», manifestó el futbolista.

La imagen ofrecida ante el Atlético en el Estadio de la Cerámica (0-0) y las sensaciones que dejó el equipo invitan al optimismo y así lo sintió Trigueros, quien lleva dos partidos consecutivos siendo titular. «Debemos reaccionar y sacar los puntos en los partidos que quedan. Si se ganan dos encuentros seguidos te metes en la pelea y creo que tenemos un gran equipo y grandes jugadores con experiencia que ya saben lo que es meterse en Europa, por lo que creo que nuestro objetivo es regresar a esas competiciones», insistió el futbolista amarillo.

LECCIÓN APRENDIDA / Contra el Atlético no se ganó, pero sí se dieron visos de mejoría y eso no pasó desapercibido para nadie. Por este motivo, sobre el encuentro de la última jornada, Trigueros explicó: «La lección de ese partido es que debemos mantener la portería a cero y a partir de ahí crecer. Debemos competir y hacerlo todos a una, debemos competir los noventa minutos de cada partido y nunca dejar de hacerlo, esa es la línea a seguir: mantener portería a cero y ser un bloque».

La actitud defensiva era fundamental en la mejoría del equipo y, aunque ahora se ha bajado en cierto modo el rendimiento ofensivo y se marcan menos goles que antes, el centrocampista del Villarreal hizo hincapié en que están centrados «en ser un equipo más sólido, defender bien y mantener la portería a cero», ya que creen que si lo hacen «volverá la confianza» y en el tema de los goles son conscientes de «que son rachas y que llegarán».

La imagen ofrecida ante el Atlético deberá prolongarse el próximo domingo en la visita del Submarino al Sánchez Pizjuán, donde les espera un Sevilla que es tercero en la clasificación y que mira muy de cerca el liderato de la Liga, del que a estas alturas solo le separan tres puntos. «El Sevilla es un equipo que sabe competir y que está haciendo un año muy bueno otra vez. Siempre están arriba y sabemos que será muy complicado, por lo que deberemos estar muy fuertes atrás y aprovechar las que tengamos», comentó el futbolista del Villarreal sobre el próximo duelo.

MEJOR CONTRA LOS DE ARRIBA / Curiosamente, hasta la fecha el Submarino viene compitiendo mejor contra los rivales de la zona alta y afloja el ritmo contra los de abajo que supuestamente pelearán por eludir el descenso, algo a lo que Trigueros no encuentra explicación. «No sé qué está pasando, pero es algo que debemos mejorar y cambiar. Si queremos estar arriba y regresar a Europa, no se nos pueden escapar los partidos con esos equipos de la zona media baja», indicó el jugador groguet.

Por último, Trigueros habló de su situación personal y de los dos encuentros que ha jugado seguidos como titular. El centrocampista de Talavera se mostró tranquilo y con ganas de seguir aportando trabajo al equipo. «Es verdad que este año no estoy contando mucho, pero desde el principio he tenido buenas sensaciones en el trabajo, con otras sensaciones respecto al año pasado, y eso me hacía estar mejor y más contento», concluyó el futbolista del Villarreal, quien confía en seguir sumando minutos.