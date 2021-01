Tuchel, nuevo entrenador del Chelsea

Apenas un mes ha estado Thomas Tuchel en el paro. Tras ser despedido del Paris SG, donde fue sustituido por Mauricio Pochettino, el técnico alemán ya tiene nuevo banquillo. Deja la Liga francesa y se estrena en la Premier al frente del Chelsea, escogido para suceder a Frank Lampard, un símbolo del club londinense que no ha triunfado como técnico.

Está noveno el Chelsea, muy lejos de las posiciones europeas, lo que compromete seriamente el proyecto que había realizado este pasado verano, donde fue el club que más invirtió en Europa con casi 250 millones de euros en fichajes.

Debut ante el Wolves

Tuchel firma por 18 meses. Lo que queda de la actual temporada y la siguiente, hasta el 30 de junio del 2022. "Quiero dar las gracias al Chelsea por su confianza en mí y en mi staff", ha dicho el alemán, quien ha mostrado "un gran respeto por el trabajo de Lampard".

"Nunca es fácil cambiar de entrenador en mitad de temporada", ha dicho Marina Granovskaia, la máxima responsable ejecutiva del club londinense. "Estamos felices por habernos asegurado tener uno de los mejores entrenadores de Europa".

No tiene tiempo ni para adaptarse el técnico alemán, que ya se puso a trabajar con sus nuevos jugadores porque debutará este miércoles en la Premier ante el Wolves en Stamford Bridge.

Lampard no halló la fórmula para darle solidez a su equipo, Abramovich perdió pronto la paciencia y no ha tardado nada en sacar a Tuchel del paro forzoso al que había sido enviado por el Paris SG. "No puedo esperar más a encontrarme con mi nuevo equipo en la Liga más excitante", ha dicho el alemán.

A sus 47 años se estrena Tuchel en la Premier. Tiene por delante un desafío terrible porque debe llevar al Chelsea a las posiciones europeas, además de intentar superar el duelo de Champions contra el Atlético de Simeone: ida el 23 de febrero en Madrid y la vuelta en Stamford Bridge el 17 de marzo.