El Villarreal B busca recuperar su mejor versión en El Collao

El máximo exponente de la Cantera Grogueta viaja hasta tierras alicantinas para jugar esta tarde (17.15, El Collao) ante el Alcoyano el encuentro liguero de la jornada 23 del Grupo III de Segunda B. El Mini Submarino necesita volver a ganar para mantener el liderato ante sus perseguidores y, si la suerte se alía con los amarillos, ampliar la distancia con el segundo, el Cornellà.

El conjunto que entrena Miguel Álvarez llega al partido ante el Alcoyano como el líder en solitario a pesar de sumar un punto en sus dos últimos envites, ante el Hércules en el Rico Pérez y en casa ante el Castellón. El empate ante el cuadro albinegro de la semana pasada, a priori visto como dos puntos que escaparon del Mini Estadi, al final fue un punto más en el casillero groguet, que permitió seguir sumando jornadas al conjunto amarillo como cabeza del Grupo III.

Campo maldito // El partido ante el Alcoyano se antoja como una de las salidas más difíciles de la temporada para el Villarreal B. No en vano, hace cuatro temporadas que el Villarreal B no gana en El Collao, que no es en absoluto un feudo propicio para el Mini Submarino. Y es que de los diez encuentros disputados entre ambos equipos, cuatro han sido victorias locales, cinco empates y tan solo un triunfo amarillo.

El técnico Miguel Álvarez no podrá contar con jugadores verdaderamente importantes en sus esquemas tales como Enric Franquesa, Lomotey y Mario González, todos ellos por diversas lesiones, y con Xavier Quintillà y Ramón Bueno, ambos deben cumplir partido de sanción.

Por su parte, el Alcoyano llega el partido atravesando una mala racha de resultados, de hecho, en la peor de la presente temporada. El conjunto blanquiazul, dirigido por Vicente Mir, únicamente ha sido capaz de sumar una victoria en los últimos nueve compromisos. En los dos últimos meses el equipo alicantino solo ha conseguido nueve en nueve envites, algo que los blanquiazules querrán olvidar ante el Villarreal B.