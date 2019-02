El Villarreal B cede dos puntos en El Collao pero mantiene el liderato

Dice una norma no escrita en el fútbol que quien perdona lo acaba pagando. Fue justo lo que le pasó al Villarreal B en su visita al Collao (2-2), donde tras un encuentro más que notable y con ocasiones para golear al Alcoyano se tuvo que conformar con un punto que le mantiene líder.

Los de Miguel Álvarez afrontaban el choque con el objetivo de romper la mini racha de dos jornadas sin ganar y mantener la primera posición de la liga. Estuvo a punto de conseguir ambos, pero un gol en la última jugada del equipo alicantino le privó de una victoria que tuvo en su mano durante toda la segunda mitad.

Con el viento en contra y las novedades de Joan Femenías y Edu Adell en el once arrancó el choque el filial groguet. No tardó en generar la primera ocasión Nikola, que en el minuto 5, sacó un remate sin peligro desde la frontal. Un previo aviso del primero de la tarde. El propio delantero montenegrino se adelantó tras un gran desmarque a la defensa local y no perdonó ante Bañuz.

SITIO en el once / Nikola, que volvía a ser titular por segunda jornada consecutiva -reapareció en el once de Miguel Álvarez en el derbi ante el Castellón-, devolvía la confianza a su técnico con un gol. Pudieron ser dos si hubiera estado fino en la definición diez minutos después de su diana. El 9 volvió a plantarse ante el cancerbero local que, esta vez sí, evitó el 2-0 con una gran intervención.

Muy buenos minutos del Villarreal B, que comandado por Manu Morlanes y Fran Álvarez en la medular llevaban el peso del encuentro. Mientras, el Alcoyano, que apenas se había acercado a la portería de Femenías, avisó en el minuto 21 con un cabezazo de Barreda, que se fue desviado.Sin embargo, no perdonó tres minutos después. Pino, de cabeza, mandó a la red un preciso centro de Nieto e igualó el encuentro.

con chispa / El Mini Submarino salió crecido de vestuarios y con el viento a favor. Un factor que estuvo presente en todas las acciones a balón parado y en el juego áreo en el primer acto. Precisamente, con la colaboración del viento, un gran saque de Femenías y el olfato goleador del killer Simón Moreno llegó el 1-2. El despeje del meta se convirtió en una asistencia tras la definición con pierna izquierda del delantero.

En el minuto 69 Álvarez hizo redebutar a Chuca, que volvía de su cesión en el Elche y que pudo firmar la sentencia con un mano a mano y un disparo al palo en el 88’. Sin embargo, en el descuento todo se torció. En el 92’ Andrei vio la roja por parar una contra y en el 93’ Eldin dejó helado al conjunto groguet con un cabezazo que sorprendió a Femenías. Al final, un punto con connotaciones positivas tras los pinchazos de Baleares, Cornellà y Lleida, los perseguidores del Villarreal B.