El Villarreal B ya cuenta con Edu Espiau

El Villarreal B disputa esta tarde (19.00 horas, Mini Estadi) su penúltimo amistoso del verano, enfrentándose al Gimnàstic, recién descendido de Segunda A. Miguel Álvarez ya podrá dar minutos a Espiau, delantero grancanario de 24 años que viene cedido (con opción de compra de 500.000 euros) por parte del Las Palmas.

Eduardo David Espiau Hernández (Las Palmas, 19 de diciembre de 1994) es un ariete espigado (mide 1,84 metros) criado en la cantera pío pío. Las dos últimas campañas las ha jugado en Segunda B con el filial grancanario, con 12 goles en 43 encuentros.

Espiau viene a compensar la marcha de varios de los delanteros en el filial amarillo, que ya no cuenta con Nikola Vujnovic, Mario González ni Rubén Mesa. Un Villarreal B que se ha reforzado solo con el ariete y con el central marroquí Soufiane Chakla (Melilla), quien, no obstante, podría pertenecer al primer equipo (al ser mayor de 23 años, no puede alternar el A y el B).