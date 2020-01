El Villarreal, a prolongar su racha en la Copa

En las últimas semanas, los jugadores del Villarreal CF han manifestado públicamente que tienen muchas ilusiones depositadas en la Copa del Rey y que esta temporada, aprovechando que no juegan en Europa, van a por el título. Tras superar en la primera ronda al Comillas CF, el Submarino tiene esta noche la segunda oportunidad para eliminar a un rival de inferior categoría como es el Orihuela CF y acceder a los dieciseisavos de final.

Para conseguirlo, el técnico Javi Calleja no hará probaturas en su equipo sino que apostará, como él mismo dijo, por un once «reconocible» en el que no habrá demasiada presencia de jugadores del filial. De hecho, el técnico madrileño solo dejó fuera de la convocatoria por decisión técnica a dos de sus habituales, el portero Sergio Asenjo y el centrocampista Zambo Anguissa, así como a los argentinos Leo Suárez y Santy Cáseres, quienes podrían abandonar el club en los próximos días. A ellos se suman por lesión las bajas de Bruno Soriano, Rubén Peña y Toko Ekambi.

El centrocampista de Artana sigue su particular proceso de readaptación tras una operación en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda, mientras que sus compañeros sufren una contusión en el cuádriceps de la pierna derecha y otra en la rodilla derecha, respectivamente. El único jugador del filial groguet que se desplazó ayer por la tarde hasta Orihuela fue Ramiro Guerra.

El Villarreal, que atraviesa por un gran momento de forma en LaLiga, quiere prolongar su racha de buenos resultados sumando un nuevo triunfo contra el conjunto escorpión que les daría más confianza si cabe de cara a sus próximos compromisos.

EL RIVAL // El Orihuela afronta la cita con la esperanza de convertirse en uno de los matagigantes de la Copa aunque, para ello, deberá abstraerse de su actual situación en la competición doméstica, donde es colista del grupo III de Segunda B y lleva desde mayo sin ganar un partido en casa.

Su actual técnico, Gerard Albaladejo (el tercero que pasa por el banquillo esta temporada), cuenta con las bajas del defensa Ismael Urzáiz y del delantero Antonio Martínez, ambos por diferentes problemas físicos. Con todo ello, la posible alineación que presentará ante el Villarreal no diferirá en exceso de la que jugó ante el Nàstic: Aitor Arias, Pina, Fondarella, Badal, Migue Marín, Pedro Inglés, José Carlos, Cases, Chechu Flores, Pitu y Solano.