El Villarreal únicamente espera a Ontiveros para cerrar su plantilla

La de Javier Ontiveros es la única pieza que le falta al Villarreal para completar el puzle de su nueva plantilla para la temporada 2019/2020 que el sábado arrancará en La Cerámica con la visita del Granada. Así lo confirmó ayer el presidente de la entidad amarilla, que espera la resolución de la oferta presentada por el mediapunta malaguista, aunque sin urgencias, ya que Ontiveros, pese a que sería un buen refuerzo para la zona de creación del Submarino, no se considera un futbolista clave en el nuevo proyecto.

«Si se produce, sería la última incorporación», señalaba ayer Fernando Roig, durante la tradicional visita del club al ermitorio de la Mare de Déu de Gràcia, a la que asistió la totalidad de la actual plantilla, incluido un Leo Suárez que podría ser la alternativa a Ontiveros en el caso de que la indefinición del jeque Al-Thani —«no es habitual que una respuesta se dilate tanto», lamenta el presidente groguet— se prolongue hasta el cierre del mercado, el próximo 2 de septiembre.

Consciente de la necesidad del Málaga de soltar lastre económico en su plantilla para cumplir con el fair-play financiero que le exige LaLiga —no permite al club andaluz realizar más incorporaciones—, la postura de Roig también se puede entender como una medida de presión para provocar el desbloqueo del traspaso, negociado hace muchas semanas por un valor de unos 7,5 millones de euros y con el visto bueno de Ontiveros, que no parece dispuesto a escuchar otras opciones para abandonar el Málaga que no sea la del Villarreal. «Hay interés, pero con lo que tenemos saldremos adelante. Estamos preparados para empezar la Liga el sábado», insiste Fernando Roig, que no es tan categórico a la hora de referirse a otros movimientos de salida tras el último de Jaume Costa —«la posición con Alberto Moreno y Quintillà estaba cubierta»— en dirección a Mestalla.

«Puede haber algún retoque al final en forma de salida», apunta el presidente del Villarreal, sin referirse expresamente a la situación del argentino Santi Cáseres, al que la entidad amarilla busca un destino en forma de cesión antes del cierre del mercado.

LA SITUACIÓN DE BRUNO / Roig también mostró su esperanza en que Bruno pueda volver a jugar tras la última operación del capitán. «Bruno está contento, pero hay que seguir los plazos. Creo que en mes y medio o dos meses su siituación estará más clara. Esperemos que se pueda incorporar a la plantilla», desea Roig.