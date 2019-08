Viviani se corona como campeón de Europa

El ciclista italiano Elia Viviani se ha proclamado este domingo campeón de Europa de fondo en Alkmaar (Holanda). El velocista italiano, que ya fue plata en el 2017, se ha coronado curiosamente al culminar una fuga de 60 kilómetros batiendo al belga Yves Lampaert y al alemán Pascal Ackermann. La Federación Española no presentó equipo para la carrera masculina élite por incompatibilidades con el calendario profesional.

Come la "sua" #ElenaCecchini @eliaviviani non aspetta la volata per attaccare e va in fuga... poi la classe fa il resto 👏👏👏💪💪💪 #NazionaleCiclismo 🇮🇹 Aggiorniamo il medagliere a #EuroRoad19 🥇🥇🥇🥇🥈🥉🥉🥉🥉 pic.twitter.com/5YAMQydaaX

Los corredores guardaron en la salida un minuto de silencio en memoria del belga Bjorg Lambrecht, fallecido el lunes pasado por una caída en la Vuelta a Polonia. Una vez en marcha, Italia controló la carrera, consciente de tener el bloque más potente. Además de Viviani, también tomó la salida el defensor del título, Matteo Trentin.

UN TRIUNFO DIFERENTE

La primera selección se hizo rápido, y a 50 kilómetros del final se formó la escapada buena con 13 unidades, recucidas a los tres del podio a 23 de meta. Holanda tiraba por atrás pensando en Dylan Groenewegen, pero sin éxito. El ataque de Lampaert a tres kilómetros del final hizo ceder a Ackermann, pero no a Viviani, que se adjudicó el triunfo sin problemas y llegará el año que viene al Cofidis con el 'maillot' de campeón de Europa.

"Probablemente es uno de los triunfos más bonitos de mi carrera, porque la felicidad que uno siente ganando así es diferente a la de ganar un esprint masivo", ha declarado el vigente campeón olímpico de ómnium, que suma 76 triunfos, entre ellos una victoria de etapa en el pasado Tour.

PAREJA DE ORO Y PLATA

Curiosamente, este sábado la pareja de Viviani, Elena Cecchini, también subió al podio para recoger la medalla de plata en categoría femenina. La holandesa Amy Pieters se proclamó campeona de Europa y la alemana Lisa Klein se colgó el bronce.

Estos Campeonatos de Europa también serán recordados por el triunfo el miércoles en la prueba contrarreloj del belga de 19 años Remco Evenopel. El ciclista del Deceunink, que hace una semana dio un recital en la Clásica de San Sebastián, ya se había proclamado campeón de Europa juvenil contrarreloj el año pasado.

1 year after his Junior title @EvenepoelRemco is the new European Time Trial champion in the Men Elite category 🙌

The best way to honour Bjorg 💫#EuroRoad19 #Alkmaar2019 #ForBjorg pic.twitter.com/gxbSwOQrOL