La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha implantat per al pròxim curs l’oferta de 42 cicles formatius. Del total de cicles nous, set d’ells s’impartiran en instituts de les comarques de Castelló. Cal destacar que dels nous cicles, n’hi ha dos de nova implantació en el sistema educatiu valencià: el de Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües i el de Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins.

Segons el conseller d’Educació, Vicent Marzà, «amb aquests dos nous cicles continuem amb l’objectiu d’acostar l’oferta formativa a les necessitats del teixit productiu valencià i, d’aquesta manera, afavorir també una millor ocupabilitat futura de l’alumnat valencià». Cal recordar que el grau mitjà de Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües estarà present en tres centres educatius del territori valencià i un d’ells està ubicat a la ciutat de Castelló, concretament a l’institut Politècnic.

L’OFERTA DE CURSOS

Així, a més d’aquest nou cicle que s’implantarà a la capital de la Plana, hi ha sis cicles més per al proper curs. Aquestos són: Agro-jardineria i Composicions florals (FPA Victoria Kent, Castelló de la Plana); Electromecànica de maquinària (IES Politècnic, Castelló de la Plana); Sistemes microinformàtics i Xarxes (IES Caminàs, Castelló de la Plana i l’institut de Betxí); Serveis de Restauració (IES Nuestra Señora de la Cueva Santa, Montanejos); i, finalment, Produccció Agroecològica (IES Gilabert de Centelles, Nules).

En referència al calendari d’admissió de l’alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, va començar el passat dia 16 de maig i es prolongar’a fins al proper dia 29. Segons informen des de la Conselleria d’Educació, en el cas de l’FP Bàsica, hi continuarà havent un procés extraordinari en què el termini per a presentar sol·licituds estarà comprés entre els dies 12 i 17 de juliol.

Així mateix, el termini per a sol·licitar l’accés als programes formatius de qualificació bàsica s’obrirà el proper 8 de juliol fins al dia 12 del mateix mes; mentre que el de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat romandrà obert del 2 al 6 de setembre.

LES SOL·LICITUDS

La sol·licitud s’ha d’omplir via telemàtica mitjançant l’enllaç disponible en la pàgina web de la Generalitat http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado, que també estarà operativa durant els terminis de presentació de sol·licituds publicats, i es presentarà al centre triat per l’alumne com a primera opció.