Els patis, uns espais per a experimentar i apreciar el món amb una nova mirada

Més que un pati, un espai per a jugar i experimentar. Enrere queden ja els paviments desèrtics, les parets grises, les pistes amb porteries i canastres o els gronxadors anodins. Els patis dels centres educatius de Castelló s’han convertit en vertaders parcs de joc i gaudir en els quals els alumnes poden percebre de multitud de maneres el món que els envolta i fer-lo seu.

«Els patis són l’entorn que compartim totes i tots, tant durant l’esplai com a les hores obertes a les famílies», destaquen des de l’Ampa del CEIP Lluís Revest. És per això que la comunitat educativa d’aquest col·le continua dotant este espai tan important per als xiquets i xiquetes d’una nova mirada. Pares, mares i fills es van citar per a realitzar tasques de manteniment i crear nous espais, com un hotel d’insectes, un mural col·lectiu, uns bancs amb fusta, casetes de pardals als arbres o la plantació d’espècies aromàtiques. Un treball conjunt «que ha estat possible gràcies a la suma d’esforços.

Sense el compromís de totes i tots no hauríem aconseguit la recuperació dels espais, així como la naturalització i la millora dels elements», recalca l’Ampa.

Un compromís que es traslladarà el pròxim 9 de novembre al CEIP Enric Soler i Godes, un exemple de coeducació i innovació educativa en l’esbarjo que l’any passat va rebre dels pressupostos participatius 60.000 euros amb els quals va dissenyar un concepte de pati naturalista. Les famílies uniran els seus esforços per a fer tasques de millora i manteniment cara a l’hivern.

La directora, Merche Fernández, avança que pròximament comptaran amb una zona d’atrapasomnis, objectes decoratius i una estructura d’heura a manera de túnel verd.

EL BANC DE L’AMISTAT

I el banc de l’amistat ja és una realitat més propera en el CEIP Germans Ochando de Vila-real. Una proposta que va nàixer a petició dels alumnes en el Consell Ambiental i que pretén servir per a unir llaços i educar en valors com l’empatia.