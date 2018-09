Castelló serà seu de la caravana #BeActive el pròxim 28 de setembre, coincidint amb el Dia Internacional de l’Esport a les Escoles gràcies al signament d’un conveni entre l’Ajuntament de Castelló i el Consell Superior d’Esports (CSD) amb l’objectiu de col·laborar en l’organització de la Setmana Europea de l’Esport. El regidor d’Esports, Enric Porcar, ha manifestat la seua satisfacció: «Contribuiex a la nostra aposta per l’esport, la cultura física i l’estil de vida actiu i saludable que tenim a Castelló».

La Setmana Europea de l’Esport és una iniciativa a nivell europeu per a promocionar l’esport i sensibilitzar la ciutadania sobre els beneficis de mantenir un estil de vida actiu. El Patronat d’Esports ha preparat una programació especial per a tota la setmana, amb activitats esportives per a totes les edats en diferents punts de la ciutat. El dia 28, l’escenari principal serà el Parc Ribalta, on es rebrà la torxa transportada per dos atletes des de Madrid i es programaran activitats, xerrades i actes de promoció relacionats amb l’esport i amb la difusió dels beneficis que comporta la seua pràctica. A més, al coincidir amb el Dia Internacional de l’Esport a les Escoles, es posarà especial èmfasi en els xiquets en edat escolar de Castelló.