Calvo rebaja el malestar de ERC y señala que sigue siendo "socio del Gobierno"

Cuanto más se acerca Ciudadanos al Gobierno, más se aleja ERC. El proceso lleva gestándose desde hace un par de meses, a raíz del giro al centro del partido de Inés Arrimadas, pero el pasado lunes tuvo lugar uno de sus episodios más importantes. Después de que el Ejecutivo pactara con los liberales (y también con el PNV) las medidas del decreto sobre la llamada "nueva normalidad" frente al coronavirus, que el jueves pasará el examen del Congreso de los Diputados, los republicanos anunciaron que votarían en contra. Un día después, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha querido rebajar el malestar de los de Oriol Junqueras, atribuyéndolo al clima preelectoral en Cataluña, y ha subrayado que ERC continúa como "socio del Gobierno".

"Nuestros socios de gobierno siguen siendo la parte progresista del arco parlamentario. ERC está arrancando motores preelectorales. Podemos entender que en esa tesitura haya decisiones en clave electoral", ha señalado este martes Calvo en Antena 3.

Según los republicanos, la Moncloa se apresuró a acordar el real decreto con los naranjas, pero no intentaron un entendimiento con ellos. "Teniendo en cuenta que el Gobierno no ha querido negociar el decreto con nosotros, estamos instalados en el 'no' y que no cuenten con nuestros votos", anunció el lunes su portavoz, Marta Vilalta, tras la reunión de la dirección del partido. Cs reaccionó con rapidez al anuncio. "¡Qué alegría!", dijo su portavoz parlamentario, Edmundo Bal.

Pero el Gobierno niega que haya ignorado a ERC. Fuentes de la Moncloa llevan más de una semana explicando que mantienen conversaciones con los republicanos. En especial, con el 'vicepresident' de la Generalitat, Pere Aragonès. "Nosotros el real decreto lo hablamos con todo el mundo, salvo con Vox, que ha dicho que ni siquiera va a ir al homenaje a las víctimas. Todos los demás están convocados a ayudar al Gobierno", ha señalado Calvo.

Los Presupuestos

El Gobierno tiene garantizada la aprobación del real decreto con las medidas tras el estado de alarma, gracias al anunciado apoyo del PNV y Cs. Y en el horizonte se sitúan los Presupuestos Generales del Estado del año que viene, que comenzarán a negociarse tras el verano. Los naranjas, con muchas reservas, se han mostrado dispuestos a abordar las cuentas públicas con la coalición del PSOE y Unidas Podemos. Los republicanos también, pero urgen al presidente, Pedro Sánchez, a que elija entre ellos y Cs.

El Ejecutivo, de momento, juega a la equidistancia, muy pendiente de la coyuntura política en Cataluña, donde las elecciones autonómicas siguen sin fecha, pero se presumen cercanas. La dura competición entre JxCat y ERC por el voto independentista, argumentan en la Moncloa, complica cualquier acercamiento. "Me inquieta que en un momento tan complicado los partidos de la oposición se dediquen a cruzarse vetos entre ellos. Conviene que todos bajemos nuestras propuestas de máximos. Vamos a tener que ceder todos para salir de esta situación", ha concluido Calvo, en referencia tanto a los republicanos como a los liberales.