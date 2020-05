El Gobierno y el PSOE aumentan la presión sobre ERC para salvar el estado de alarma

El Gobierno y el PSOE han desplegado en las últimas horas nuevos contactos con ERC para intentar darle la vuelta al 'no' anunciado por los republicanos en la prórroga del estado de alarma. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, han mantenido respectivamente contactos con número dos del Govern, Pere Aragonès, y con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para sumar los 13 'síes' en la Cámara baja o al menos una bstención que facilite la aprobación del decreto, según confirman a ACN fuentes de ERC y Moncloa.

Calvo mantiene contactos también con el PNV, que reclama al Ejecutivo garantías de devolución de competencias a las autonomías a cambio. Este martes, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, afirmaba estar abierto a apoyar el decreto si hay una congestión con las comunidades autónomas, un pacto de aplicación del plan de desescalada de forma asimétrica en las diferentes autonomías, y una tutela por las autoridades autonómicas. "Espero que el Gobierno tenga, en estas horas que quedan, suficiente cintura política para abrir la negociación, y aceptar las propuestas que le hacemos que son razonables y bienintencionadas", ha destacado en una entrevista en Telecinco.

El Gobierno busca apoyos que impidan la caída del estado de alarma miércoles en la Carrera de San Jerónimo. El hecho de que Pablo Casado anunciara que no apoyaría la prórroga -sin confirmar cuál sería finalmente su voto- ha obligado a sacar la calculadora parlamentaria. Hoy por hoy el PSOE no tiene los apoyos garantizados. Con este hipotético 'no' del PP y de ERC, los votos en contra suman 166, y los favorables 161, y todo quedaría en manos del PNV y de Cs, que como mínimo deberían hacer el uno un "sí ' y el otro una abstenció. A estas alturas, tan PNV como Cs mantienen abierta la puerta de un entendimiento que acabe facilitando la aprobación de la prórroga.

EL PP: 24 HORAS PARA NEGOCIAR

Pese a criticar la "amenaza" del ministro José Luis Ábalos y de Pablo Echenique (Podemos) y subrayar que el gabinete de Sánchez no merece confianza, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha admitido este martes que "hay 24 horas para negociar" y que "ahora le toca" moverse al jefe del Ejecutivo. En una entrevista en Antena 3, García Egea ha recalcado que el "caos" ya lo han tenido estas semanas con el "desastre" de gestión que ha realizado Sánchez de la crisis del coronavirus, respondiendo así a las declaraciones de Ábalos alertado al PP de que prescindir del estado de alarma puede llevar al "caos" sanitario y económico. "Ayer la respuesta del Gobierno a nuestros planteamientos fue mandarnos a Ábalos y a Echenique a amenazarnos, a realizar esos chantajes que ellos suelen utilizar, pero tenemos claro que no podemos permitir que Sánchez siga cómodo para que toda España siga confinada y sin tener como él dice, un plan B", ha aseverado.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado este martes que es "impepinable" que el Gobierno de Pedro Sánchez "tenga un plan B" por si no consigue los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados para prorrogar el estado de alarma. En una entrevista en 'Los desayunos de TVE', recogida por Europa Press, la líder de la formación naranja ha señalado que el Ejecutivo ha cometido "un error muy grande amenazando a los españoles" al asegurar que sin el estado de alarma España se vería sumida en un caos sanitario.

Además, el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, ha denunciado en RNE el "chantaje" del Gobierno a la oposición y ha asegurado, en contra de lo defendido ayer por varios ministros de Pedro Sánchez, que se puede organizar la desescalada sin estado de alarma y con el ordenamiento jurídico actual.