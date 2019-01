Podemos intenta desplazar el foco de la crisis de Errejón

Tras cinco años de andaduras, los dirigentes de Podemos han aprendido que las crisis internas del partido no suelen ser compatibles con la movilización del electoral. Ahora, tras la decisión del cofundador morado, Íñigo Errejón, de acudir a los comicios autonómicos bajo la marca 'Más Madrid', impulsada por Manuela Carmena, los líder de la formación tratan de desplazar el foco de la polémica. El secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, ha pedido "pasar página" tras los últimos días en los que, según apunta, "ciertos proyectos personales los han obligado a hablar" de ellos mismos.

"Es muy triste que la ambición personal y los proyectos personales puedan poner a hablar a España durante dos días de las batallas internas en los partidos políticos, que no deberían existir y no deberían ser el tema prioritario de conversación", ha asegurado Echenique este sábado antes de reunirse con los candidatos morados a las elecciones autonómicas y europeas para planificar la estrategia de cara a mayo. Un encuentro al que no ha sido invitado Errejón.

Además, la decisión de Errejón, anunciada a través de una carta firmada conjuntamente con Manuela Carmena, llegaba minutos después de que la 'número dos' de Podemos, Irene Montero, reconociera en La Ser el "error" que supone sacar a "relucir las diferencias internas". Una idea que ya defendió el secretario general del partido, Pablo Iglesias, cuando se enfrentó a la edil madrileña: "Nos ha hecho muchísimo daño cuando nos dedicamos a dar una imagen de enfrentamiento que no nos ayuda. En ese sentido, tenemos que seguir madurando.

INCERTIDUMBRE EN LA COMUNIDAD DE MADRID

El encuentro mantenido este sábado entre Echenique y los candidatos autonómicos, europeos y secretarios generales de los distintos territorios, en la sede de los morados, pretendía marcar el camino para las elecciones del 26 de mayo. Sin embargo, a esa reunión ya no ha asistido Errejón, pese a que insiste en que es el candidato de Podemos al Parlamento madrileño. "Yo mismo le invite", ha asegurado Echenique antes de puntualizar que tras conocer que va a ser el candidato de otra fuerza política "no tiene sentido que venga a una reunión de Podemos".

Preguntado por el futuro de Podemos en la Comunidad de Madrid, el dirigente morado ha explicado que la dirección madrileña se encuentra en "shock" y que necesitarán unos días para "pensar cómo organizar un proceso para elegir al próximo candidato". Pese a que Echenique ha señalado que "a día de hoy no hay ninguna negociación abierta con el partido de Manuela Carmena e Íñigo Errejon", ha asegurado que la dirección madrileña, liderada por Ramón Espinar, será la que tenga la última palabra sobre "si hay que dialogar con otras fuerzas políticas".