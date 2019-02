El PP se aleja de Vox y habla en positivo de la inmigración

... despoblación dice, pero si en España en 1980 había 37 millones seiscientos mil habitantes y hoy tenemos 9 millones más. Envejecimiento de la población si que hay pero los inmigrantes también envejecen , cosa que igual no sabe porque los políticos solo ven a 4 años vista. Dice que ve a los inmigrantes trabajando en la gran via . No se que pensaran los trabajadores españoles de la construcción en paro. Pero ya se encargaron en 25 años de que desaparezcan oficios tan arraigados entre los españoles como yesaires etc. Mientras la mitad de los jóvenes españoles están sin oficio ni beneficio. Para muchos sería un sueño entrar por ejemplo a trabajar en la limpieza de las calles. Pero que van a saber los políticos allá arriba de lo que pasa aqui abajo . La distancia es inmensa.