PSOE y Podemos sellan un preacuerdo para un Gobierno de coalición

Felices, exultantes, como si los viejos desencuentros, las desconfianzas larvadas y las acusaciones mutuas se hubiesen desvanecido por arte de magia, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han sellado este martes en el Congreso un preacuerdo para una coalición de gobierno progresista. Por sorpresa, ambos han comparecido para dar cuenta del pacto, alcalzado en tiempo record, han firmado el documento y se han fundido en un abrazo inmenso que ha dejado perplejo a más de uno. Finalmente, el preacuerdo concede la vicepresidencia al jefe de los morados y el resto de la estructura del nuevo Ejecutivo se desconoce. Ambos han insistido en que se trata de una cooperación para cuatro años que se articula a través de acuerdos en diez grandes materias. En las próximas horas, ambos buscarán el apoyo de más fuerzas parlamentarias para poder salvar la investidura, que en segunda votación solo necesita más 'síes' que 'noes'.

"Este proyecto político es tan ilusionante y esperanzador que supera cualquier desencuentro. Nuestro país necesita con urgencia un gobierno que eche a andar lo antes posible. Este gobierno va a ser rotundamente progresista, por sus integrantes y por su trabajo. Lo único que no cabrá será el odio y la confrontación entre españoles"; ha sentenciado el jefe del Ejecutivo en funciones.

"Este es un acuerdo para cuatro años, de legislatura, y nace con el propósito de abrirse a otras fuerzas parlamentarias que permita no solo la investidura sino una legislatura. El PSOE trabajará para ello. Apela a la generosidad y responsabilidad de todas las fuerzas. España necesita un gobierno estable y lo necesita ya", ha dicho tras firmar el acuerdo, que ha dado las gracias a Pablo Iglesias dos veces durante su corta intervención, sin preguntas.

Por su parte, el secretario general de Podemos ha asegurado que "lo que en abril era una oportunidad histórica se había convertido en una necesidad histórica". "Hemos alcanzado un preacuerdo para conformar un Gobierno de coalición en España que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos, que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial", ha explicado.

Momentos después, ha querido agradecer a Sánchez su "su generosidad y predisposición para formar un Gobierno". "Es el momento de dejar atrás cualquier reproche. Es un verdadero honor poder trabajar desde el Gobierno de nuestro país. Sánchez sabe que podrá contar con toda nuestra lealtad y que nos vamos a dejar lo mejor de nosotros mismos" ha concluído.

Detalles de la negociación

Ambos líderes negocian desde el lunes. El preacuerdo, al contrario también de lo que ocurrió tras las generales de abril, no incluirá un veto a Iglesias y se estructura en torno a un decálogo de acciones y compromisos, según explican fuentes moradas a EL PERIÓDICO. Además, según fuentes socialistas, podría incluir también a la presidencia del Congreso.

El secretario general de Podemos sería vicepresidente junto a Nadia Calviño en el campo económico, según el anuncio que hizo Sánchez durante el debate electoral. Aún está por ver que la actual vicepresidenta, Carmen Calvo, vaya a continuar en su puesto.

El documento firmado por los dos líderes comprende un decálogo de ejes prioritarios para el futuro Ejecutivo. Entre ellos, destaca la "prioridad garantizar la convivencia en Catalunya y la normalización de la vida política" fomentando el diálogo y "buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución". Además, comprende consilidar el crecimiento y la creación de empleo, la lucha contra el cambio climático, la protección del derecho a la vivienda o garantizas "la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machistas".

Aritmética parlamentaria

PSOE y Unidas Podemos no alcanzan la mayoría parlamentaria necesaria para sacar adelante un Gobierno de coalición. Tendrá que buscar alianzas con Más País, favorable al desbloqueo progresista, con el PNV y los minoritarios no independentistas, que ya se mostraron proclives a apoyar un Ejecutivo bicolor. Además tendrán que explorar la posibilidad de que Cs vote a favor si no quieren, como subrayan los socialistas, que la investidura dependa de ERC.

Pero los naranjas, un día después de la dimisión de Albert Rivera, han tardado poco, menos de una hora, en rechazar un voto a favor de este acuerdo. "Ciudadanos no puede apoyar que Sánchez y Podemos lleven las riendas del Gobierno de España. Es nefasto y contrario a los intereses de la mayoría de los españoles", ha señalado Cs en un comunicado oficial. La abstención de los 10 diputados naranjas no sería suficiente para garantizar la investidura de Sánchez, así que la salida, en principio, pasa ahora por lograr que los 13 parlamentarios de ERC no voten en contra. Los socialistas siempre se han mostrado contrarios a depender del independentismo catalán, pero tampoco han cerrado la puerta del todo a esa posibilidad. Los republicanos, por su parte, han mostrado su predisposición a no bloquear.