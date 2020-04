Sánchez propone a la oposición crear una mesa de reconstrucción social y económica

Pedro Sánchez quiere empezar a tejer el pacto global para salir de la crisis del coronavirus la semana que viene. A pesar de los recelos de buena parte de la oposición y a pesar de que todavía no hay fecha fijada para entrevistarse con Pablo Casado, el presidente tratará de poner en marcha una mesa para la reconstrucción social y económica del país en los próximos días, según ha explicado el Gobierno.

El anuncio coincide con los primeros contactos en la ronda de conversaciones que Sánchez ha comenzado con los partidos este jueves a mediodía. El primero, es el Grupo Plural, que incluye a JxCat, Más País y BNG, con quienes el presidente ya ha contactado. La comunicación ha continuado con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. En la tarde, a las 16.30, Sánchez mantendrá un encuentro por viodeoconferencia con el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban. Mañana viernes lo hará con ERC y Bildu.

Mientras avanzan estas conversaciones, los gabinetes de Sánchez y Casado siguen trabajando en los "cauces habituales" para fijar una fecha de reunión. El jefe de la oposición, molesto tras enterarse por la prensa que el presidente iba a llamarle sin haber pactado antes la cita, ya anunció este miércoles que no tenía intención de abrirle un hueco hasta la próxima semana. Vox se autoexcluye de la ronda de contactos. Su presidente, Santiago Abascal, no ha respondido a la llamada de la Moncloa y ha anunciado que no se sentará a negociar nada.