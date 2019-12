Torra pide que el Parlament rechace su inhabilitación tras una sentencia "injusta"

El 'president' de la Generalitat, Quim Torra, ha respondido a la sentencia del TSJC que lo condena a un año y medio de inhabilitación con una invectiva contra la justicia española y pidiendo al Parlament una votación contra la decisión de inhabilitarlo. "

En una declaración institucional en el Palau de la Genelrait con presencia de todos los 'consellers', Torra ha cargado contra la justicia y el Estado -en un contexto de negociación de investidura entre el PSOE y ERC- y ha asegurado que "El Estado persigue, criminaliza y reprime y pretende poner y quitar presidentes y gobiernos en Cataluña; a mi no me inhabilita un tribunal con motivaciones políticas porque solo puede hacerlo el Parlament, he pedido a los grupos parlamentarios que me ofrecieron su apoyo y a los que se opongan a la represión para hacer política, que lo expresen en una votación en el Parlament".

HACIA EL CHOQUE

En concreto Torra quiere que la Cámara catalana deje claro "que los presidentes de este país no los deciden los tribuanles con procedimientos irregulares, politizados y con sentencias redactadas antes de l juicio. Ha de quedar claro donde reside la soberanía del pueblo de Cataluña, es una puerta abierta a la desmesura, el autoritarismo y contra la libertad de expresión. Hace falta que el Parlament se reafirme en su dignidad democrática".En suma, Torra -que presentará recurso ante el Supremo pese a cargar contra el sistema judicial español- quiere plantear un choque entre "la legitimidad democrática catalana y la legislación española".

MENSAJE EN CLAVE SOBERANISTA

Torra ha lanzado también una invectiva en clave soberanista, cargando contra las consecuencias de la moción de censura contra Mariano Rajoy, avalada por el independentismo en el Congreso. "No sirvieron de nada los cheques en blanco ni los pagos por anticipado".

Torra ha insistido en denostar la justicia española y ensalzar la europea, por la decisión de hoy del TJUE sobre el caso Junqueras, por lo que ha pedido la libertad immediata del 'exvicepresident', así como la nulidad del juicio del 'procés', la libertad de los presos y el retorno de los "exiliados" así como el archivo de las causas "hasta que el Estado reconozca sus errores y la vulneración de derechos" e impulse "una solución democrática con el ejercicio del derecho de autodeterminación".

LA SENTENCIA

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a una pena de inhabilitación de año y medio para el ejercicio de cargos electos y a una multa de 30.000 euros a Torra por un delito de desobediencia cometido por autoridad, por "su contumaz y obstinada resistencia" a cumplir las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de la fachada del Palau de la Generalitat durante la campaña de las elecciones municipales de marzo del 2019. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La sentencia de 58 folios sostiene que el 'president' desobedeció, sin que hubiera ninguna circunstancia que modificara su responsabilidad, la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) que, una vez convocadas las elecciones del pasado 28 de abril, ordenó la retirada de los lazos amarillos de los edificios públicos competencia de la Administración autonómica. La sala civil penal del alto tribunal catalán argumenta que esta comunicación se hizo en "tiempo y forma" y que, a pesar de haberle dado un plazo para la retirada de estos símbolos a favor de la libertad de los dirigentes independentistas presos, Torra no los retiró, manteniéndolos en el Palau de la Generalitat.