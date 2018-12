Higinio Mateu inaugura su nuevo espacio para hombre en Alloza, 24

El centro de la capital de la Plana se vestía de gala en la tarde-noche de ayer con motivo de la inauguración de Higinio Mateu Hombre, un nuevo espacio de moda dedicado a ellos, ubicado en la calle Alloza, 24.

Los encargados de cortar la cinta que simboliza la apertura oficial de este nuevo comercio fueron el torero Óscar Higares y la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, que estuvieron arropados por más de 400 invitados. Una amplia representación de la sociedad, la política, las fiestas y el mundo empresarial castellonense quiso conocer de primera mano la nueva propuesta creativa del diseñador.

Higinio Mateu Hombre ofrece una amplia variedad de modelos de ceremonia para ellos, tanto en trajes confeccionados como en sastrería a medida. El abanico de opciones, entre las que no faltan los chaqués, semichaqués y fracs, incluye un amplio tallaje (desde la 48 a la 64), y camisas con estilo propio. No obstante, Mateu da un paso más e incluye en su oferta los diseños esport, con trajes de calle, a los que se suman numerosos complementos, como guantes, sombreros, pañuelos de traje, pajaritas, fulares, etc, perfectos para convertirse en el regalo ideal en estas fiestas navideñas. Además, para sorprender al máximo, Higinio Mateu ha creado atractivos packs para complementar cualquier look y dotarlo de autenticidad.

Entre los asistentes a la inauguración figuraban las reinas de las fiestas de la Magdalena 2019, Natalia Palacio y Natalia Collazos, y sus cortes de honor; Na Violant d’Hongria, Andrea Sánchez; la presidenta de la Junta de Festes, Noelia Selma; el presidente de la Diputación, Javier Moliner; el diputado provincial Vicent Sales; los ediles Patricia Puerta, María España, Begoña Carrasco y Rafael Simó; la vicealcaldesa, Ali Brancal; el alcalde de Culla, Víctor Fabregat; Begoña Campos, de Revista el Magacine; los jugadores del CD Castellón y las modelos profesionales Tania Ayuso (Miss Castellón 2013) y Mónica Osorio (Miss World 2014), entre otros.