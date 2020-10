La provincia de Castellón se prepara para celebrar el día de Todos los Santos

Ante la inminente celebración de la festividad de Todos los Santos y sus días previos dad la situación provocada por el covid-19, los pueblos de la provincia han comenzado ha desarrollar el protocolo de actuación para este año.

Vila-real limita a 400 personas a la vez el aforo del cementerio

El Ayuntamiento de Vila-real ha establecido un protocolo especial para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria y prevención por el covid-19 durante las visitas al cementerio municipal con motivo de la festividad de Todos los Santos, el 1 de noviembre. El camposanto estará abierto para que todas las personas que así lo deseen puedan visitar a sus difuntos, con control de aforo y medidas de higiene; asimismo, como es habitual, también habrá un refuerzo especial del autobús urbano gratuito para facilitar los desplazamientos hasta el recinto los días 31 de octubre y 1 de noviembre, mientras que el domingo se oficiará la tradicional eucaristía acorde a las limitaciones de aforo y medidas de prevención.

La concejala responsable del Cementerio, Rosario Royo, ha remarcado que «la festividad de Todos los Santos constituye una tradición muy arraigada en Vila-real y sabemos lo importante que es para muchas personas poder honrar y visitar en el cementerio a sus familiares y allegados difuntos». «Por ello, desde el Ayuntamiento hemos trabajado para establecer los protocolos de prevención por el covid-19 y que las visitas se puedan hacer de forma segura y sin aglomeraciones», añade.

EVITAR AGLOMERACIONES

Con todo, Royo también ha lanzado un mensaje de responsabilidad y prudencia a la ciudadanía «para evitar aglomeraciones y que las visitas se hagan de forma escalonada y a ser posible en días diferentes».

Entre las medidas cabe destacar el control de aforo. Además de la obligación de mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, también se establecen lugares diferenciados para la entrada y salida al cementerio debidamente señalados. Respecto a las medidas de higiene, será obligatorio el uso de mascarilla y la desinfección de manos con gel hidroalcohólico a la entrada y salida del camposanto. Además, se reforzará la limpieza de todas las instalaciones y en el caso de utilización de objetos que se intercambien entre las personas, como las escaleras, será obligatorio el uso de guantes.

Para transitar por el interior del recinto, se delimitarán itinerarios para dirigir la circulación de personas con el fin de evitar aglomeraciones y el personal de Protección Civil guiará a los visitantes y controlará el cumplimiento de las medidas de higiene. El horario será de 9.00 a 18.00 horas y el servicio de autobús urbano gratuito reforzará la línea 2 B (Termet) los días 31 de octubre y 1 de noviembre para facilitar los desplazamientos.

Finalmente, también se ha diseñado un protocolo para la celebración de la misa de Todos los Santos, que tendrá lugar el domingo 1 de noviembre a las 11.00 horas y que se retransmitirá en directo por la televisión local. El espacio para la celebración de la eucaristía estará vallado y no se superará el 75% del aforo de la zona acotada, de manera que el número de asistentes a la misa no será superior a 200. Las sillas se colocarán respetando la distancia interpersonal de 1,5 metros, será obligatorio el uso de mascarilla y se dispondrá de gel hidroalcohólico en el acceso a la zona acotada.

La edila responsable del Cementerio señala que también se facilitarán, como habitualmente, sillas de ruedas a quienes las necesiten aunque Royo insiste en que habrá que ser paciente puesto que, tras cada uso, será necesario un proceso de desinfección y también se recomienda un tiempo de ventilación.

AFORO MÁXIMO

Royo explica que, pese a que se podía haber solicitado una capacidad mayor, «la prudencia y la responsabilidad» han llevado finalmente a establecer un máximo de 400 personas a la vez en el recinto. «Vamos a ir a mínimos por responsabilidad ante las noticias de los últimos días y para no tener que volver atrás», afirma Royo. La concejala insiste en que el Ayuntamiento no ha establecido ninguna restricción ni es necesario reservar turno como en municipios cercanos pero sí apela a no visitar el camposanto en el último momento

La responsable del Cementerio señala también que, pese a que en verano se recomendó apostar por ramos artificiales por la proliferación de mosquitos ahora, con las temperaturas algo más bajas, no habrá problema en usar flor natural.

Un día para recordar en Nules con todas las garantías sanitarias

Estamos viviendo una época de renuncias generalizadas por salud, pero el Ayuntamiento de Nules ha querido garantizar que entre ellas no se encuentre una que, hoy por hoy, cobra una especial trascendencia desde el punto de vista emocional, y es celebrar el día de Tots Sants visitando a los familiares y seres queridos difuntos.

En un año que se está caracterizando por la suspensión de todas las celebraciones populares y el aplazamiento de tradiciones muy arraigadas, se ha considerado que la visita al cementerio es viable y segura, estableciendo un protocolo especial de fácil cumplimiento, pues únicamente consiste en la limitación de horarios y programar un acceso escalonado para las evitar aglomeraciones propias de ese día.

HORARIOS

El aspecto más relevante y a tener en cuenta por los vecinos es el cambio de horarios. Para este fin de semana ya se estableció una apertura especial, entre las 9.30 y las 13.15 y las 16.00 y las 19.00 horas, una condición claramente ampliada a partir de mañana, cuando el camposanto estará abierto de manera ininterrumpida entre las 9.30 y las 19.00 horas, hasta el próximo 1 de noviembre.

Explica la concejala de Cementerio, Susana Tusón, que con esta ampliación «esperamos evitar aglomeraciones de gente, no obstante, aunque en principio no habrá control del aforo, si se observara una asistencia masiva de personas, podría limitarse la entrada hasta la salida de quienes estén dentro».

La colaboración ciudadana es esencial para que las jornadas previas a la festividad y el día de Tots Sants transcurran con normalidad y sin riesgo, pero para dar garantías a quienes se acerquen a las instalaciones municipales durante toda la semana, se ha establecido un dispositivo especial de vigilancia en el que participan la Policía Local y los conserjes.

No estarán disponibles los utensilios de limpieza habituales, para evitar que se compartan, por lo que cada cual deberá llevar de casa lo que necesite. Así y todo, Tusón remarcó que los operarios del cementerio y la brigada municipal «desinfectarán de manera periódica los espacios de uso común».

Almassora celebrará el día de los difuntos con total seguridad

El Ayuntamiento de Almassora ha puesto en marcha un protocolo especial de seguridad para garantizar la apertura del cementerio municipal en la jornada de Todos los Santos el próximo 1 de noviembre y los días previos a la festividad, de acuerdo a la normativa sanitaria vigente a consecuencia de la pandemia.

La utilización obligatoria de mascarilla, gel desinfectante o hidroalcohólico, el mantenimiento de 2 metros de distancia, un horario extraordinario --desde mañana lunes, 26 de octubre, al 1 de noviembre, el camposanto abrirá de 9.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas, para poder realizar tareas de desinfección de 14.00 a 15.00 horas--, accesos y salidas diferenciadas, además de la recomendación de limitar el tiempo de estancia a 30 minutos forman parte del nuevo protocolo diseñado ante una celebración que congrega a miles de vecinos en el cementerio municipal para rendir homenaje y recordar a sus seres queridos.

TRANSPORTE

Del mismo modo, el autobús contará con un horario especial en las jornadas del 31 de octubre y 1 de noviembre. Así, a las 8.30 partirá de la playa en dirección al cementerio, realizando paradas en el Mercat Municipal, la avenida José Ortiz, 48 y avenida José Ortiz-Boqueres. A partir de las 9.00 horas y con un intervalo de 30 minutos (a las horas en punto y media), el servicio partirá de la parada de la plaza Doctor Fleming (realizando el mismo recorrido hasta el cementerio), hasta las 13.15 horas, que finalizará su recorrido en la playa. Para regresar del cementerio, el autobús partirá del camposanto, cada media hora (horas y cuarto, y menos cuarto), comenzando a las 8.45 horas y realizando el recorrido inverso hasta la plaza Doctor Fleming (la Picaora), cada media hora, hasta las 13.15 horas. Ya por la tarde, el servicio desde el casco urbano al cementerio se reanudará a las 15.30 horas, manteniendo los intervalos de salida cada media hora (a partir de las 16.00 horas) hasta las 18.30 horas. Para el regreso del camposanto también prevalecerán los intervalos de salida cada media hora, a partir de las 15.45 horas y hasta las 18.15 horas.

El concejal responsable del cementerio, Joan Antoni Trenco, manifestó que «queremos mandar un mensaje de tranquilidad a as personas que nos han preguntado sobre la celebración de la festividad, así como a las floristerías de Almassora». Asimismo, su departamento ha limitado el aforo y preparado una nueva distribución del tránsito de usuarios, durante la jornada del 1 de noviembre y los días anteriores. Por ello, el recinto ampliará los horarios de acceso. También será mayor la desinfección del mobiliario interior y los enseres que utilicen para poner a punto las lápidas.

El nuevo protocolo incluirá un cierre temporal a mediodía para realizar una desinfección general del recinto, tanto en las jornadas previas como en la festiva. «Creemos que es necesario abrirlo por las circunstancias tan difíciles que atravesamos y que este año hacen aún más especial la visita al cementerio, pero siempre con la mayor seguridad posible», indicó la alcaldesa, Merche Galí. Por ello, recomendó a aquellos que puedan aprovechar el sábado que adelanten las visitas del domingo, cuando está prevista una mayor afluencia de público. Además, la munícipe hizo referencia a la actividad económica que genera la festividad. «Hay sectores económicos que dependen de ella y lo están pasando muy mal, como las floristerías, sobre todo tras la suspensión de eventos que representan su principal fuente de ingresos: las fiestas de Santa Quitèria y el Roser», señaló Galí.

Onda habilita un servicio de transporte gratuito

El Ayuntamiento de Onda ha ampliado el horario del cementerio municipal, de 9.00 a 19.00 horas, y ha habilitado un servicio especial de autobús gratuito con motivo de la festividad de Todos los Santos. El objetivo de esta medida es evitar concentraciones de personas como medida preventiva ante el covid-19 durante el día domingo 1 de noviembre, ya que a partir de mañana, los vecinos y vecinas ya podrán hacer uso del autobús urbano con parada en el camposanto en todas las expediciones.

Asimismo, durante el 31 de octubre y el 1 de noviembre se reforzará la línea de transporte con hasta cinco viajes diarios con el fin de fomentar el esparcimiento de personas que decidan acudir a honrar a sus seres queridos. Las salidas serán desde la Avenida Montendre, con parada en la Avenida País Valencià y llegada al cementerio -a las 10.00, 10.30, 15.15, 15.45 y 16.15 horas, el día 31; y a las 10.30 y 11.30 horas, el día 1-. El trayecto será a la inversa para la vuelta, pasando por la Avenida Cataluña -a las 10.55, 12.15, 15.30, 16.00 y 16.45 horas, el día 31; y a las 11.15 y 12.15, el día de Todos los Santos-.

El concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda de Onda, Juan López, destaca que «desde el gobierno municipal hemos reforzado este servicio para que aquellas personas que no tienen otro medio de transporte se puedan desplazar hasta el cementerio y visitar a sus seres queridos», y añade que «los vecinos nos demandaban mejorar esta servicio en un día tan importante para muchos y así hemos trabajado para cumplirlo. Además, el cementerio ampliará su horario durante toda la semana previa para fomentar que los ondenses acudan de forma escalonada y evitar correr riesgos ante la pandemia del covid-19».

AFORO LIMITADO

Con las nuevas medidas propuestas por la Generalitat valenciana, el aforo del cementerio se limita a 50 personas y, cuando se trate de comitivas de velatorios y entierros, a 20 en interior y a 30 en el aire libre.

Este será un año muy especial para toda la población de Onda, ya que la pandemia del coronavirus está limitando la actividad social y pese a ser una fecha marcada en rojo en el calendario, Todos los Santos se vivirán de una manera distinta para rendir honores a los difuntos.

Moncofa elabora un protocolo para rendir honores a los difuntos

El Ayuntamiento de Moncofa, ante la proximidad de la celebración de la festividad de Todos los Santos, ha elaborado un protocolo específico como consecuencia de la pandemia de covid, ya que habitualmente son fechas de una gran afluencia de vecinos en el cementerio municipal. Por este motivo y para evitar aglomeraciones y contacto estrecho entre los asistentes, este año se han tenido que tomar medidas para evitar cualquier brote.

En primer lugar, se controlará el aforo y el acceso al recinto del cementerio. Este será por la puerta principal, mientras la salida se efectuará por la puerta que da acceso al párking exterior. Además, en su interior el aforo estará limitado y habrá un itinerario para circular por el mismo, con la finalidad de que los asistentes no se crucen. Entre las recomendaciones hay que destacar que las visitas no excedan los 30 minutos, así como respetarse el metro y medio de distancia entre los asistentes. Dentro del camposanto habrá que circular por los itinerarios de entrada y salida, para evitar el cruce con otras personas.

Obligatoriamente se accederá con mascarilla y dentro del recinto no estarán disponibles ni escobas, ni recogedores de uso doméstico y el uso de guantes para la utilización de las escaleras será obligatorio. Todas estas áreas y zonas comunes serán desinfectadas diariamente por el personal encargado.

FESTIVIDAD

El día 1 de noviembre, día de la festividad, no estarán disponibles las escaleras y existirán diversos puntos con gel hidroalcohólico. También se dispondrá de contenedores con pedal, para evitar contactos con las manos. Además, se recomienda acudir al cementerio para hacer tareas de limpieza de los nichos y su adecuación con días de antelación, dejando los días más próximos a la festividad para colocar los ramos en los nichos.

Por último, los aseos permanecerán cerrados, excepto en el caso de necesidad justificada, en la que los operarios los abrirán y seguidamente desinfectarán. El alcalde de Moncofa, Wenceslao Alós, ha manifestado que «como viene siendo habitual en la festividad de Todos los Santos, el cementerio municipal recibe muchas visitas, muchas de ellas de personas procedentes de otras localidades o incluso provincias de otras comunidades, que vienen a visitar a sus seres queridos. Por ello, se han establecido estas medidas y desde el Ayuntamiento queremos que se cumplan para evitar un brote de contagios".

Burriana amplía los horarios y limita el aforo del cementerio

La festividad de Todos los Santos trae cada año un notable incremento de la afluencia de personas al cementerio con motivo de la tradicional visita a los seres queridos difuntos. La situación excepcional de crisis sanitaria unido a que este año coincide que es domingo, el Ayuntamiento de Burriana ha establecido una serie de medidas para evitar las aglomeraciones en el recinto en tan señalada fecha.

El concejal de Cementerio, Hilario Usó, explicó que el consistorio ha instaurado un horario especial «para que los vecinos puedan espaciar sus visitas a fin de evitar aglomeraciones». Desde ayer hasta el domingo 1 de noviembre, el cementerio municipal permanecerá abierto de 8.00 a 18.00 horas de manera ininterrumpida.

PROTOCOLO

Según explicó el edil, aunque el camposanto municipal es bastante amplio, el protocolo establecido prevé el cierre en el caso de que el aforo se aproxime al 75% o haya zonas dentro del recinto en donde no se pueda guardar la distancia de seguridad por lo que aconseja que la visita «sea lo más fluida posible en beneficio de todas las personas usuarias».

No hay que olvidar que es obligatorio llevar en todo momento la mascarilla, guardar la distancia de seguridad y usar guantes o gel hidroalcohólico cuando se utilicen las escaleras, escobas, o cualquier utensilio común.

La misa de difuntos del día de Todos los Santos será a las 11.00 horas, con aforo limitado y se trasladará al porche de entrada al cementerio de la última ampliación.

DISPOSITIVO

El 31 de octubre y el 1 de noviembre se procederá a cortar el tráfico desde la CV-18 en dirección a Burriana para ampliar la zona peatonal y el acceso al parking del cementerio estará vigilado por la Policía Local para permitir solo el paso de vehículos que transporten personas con movilidad reducida o personas mayores con dificultad para desplazarse.

Se habilitará un aparcamiento provisional en la plaza de la Fira aunque los conductores deberán indicar la hora de llegada porque el estacionamiento estará limitado a dos horas.

