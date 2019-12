10 cosas que hay que saber de Amenábar

El carpintero de cabecera de Alejandro Amenábar está encantado con el olfato creativo de su cliente más ilustre: película que estrena, balda que debe añadir a la estantería donde guarda su larga colección de galardones. Ya está lista la tabla que deberá alojar las estatuillas que recogerá el próximo 25 de enero en la gala de los Goya, que acompañarán a los nueve cabezones que atesora. Estas son otras diez curiosidades del rey midas del cine español:

1.- Es español chileno

Obviamente, no conserva recuerdos, pero sus quince primeros meses de vida los pasó en Santiago de Chile, donde nació el 31 de marzo de 1972. El verano siguiente, pocos días antes del golpe de estado de Pinochet, sus padres se trasladaron con el pequeño Alejandro y su hermano, tres años mayor que él, a Madrid, de donde era originaria su madre.

2.- Al niño le gustaba contar historias

El cineasta ha contado que en su casa eran más de leer que de ver la tele, así que de pequeño se aficionó a devorar libros de aventuras y a escribir relatos de miedo. A los 15 años descubrió el cine y algo crujió en su cabeza. Con el dinero que ganó trabajando de reponedor en un almacén, se compró su primera cámara de vídeo doméstico cuando aún iba al instituto.

3.- La universidad, una excusa

De la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense se dice que lo más interesante acontece en su bar, no en sus aulas. Amenábar da fe de que es así. Su paso por la universidad le sirvió para conocer a sus primeros compinches en el mundo audiovisual -Mateo Gil, guionista de sus primeras películas, y Carlos Montero, creador de Física o química, con los que compartió piso-, y para localizar su ópera prima, Tesis, que rodó en los pasillos de la facultad. Pero el cineasta no llegó a terminar la carrera. Le tenía tanta tirria que apellidó al malo de Tesis como su profesor más odiado: Castro.

4.- Pesadillas de cine

Tenía 24 años cuando irrumpió como un relámpago en el celuloide nacional. El éxito de Tesis -7 goyas, incluido el de mejor película de 1996 y mejor director novel- concentró sobre su nombre una expectación que intentó satisfacer al año siguiente con Abre los ojos, cuyo enrevesado argumento soñó entre pesadillas una noche de fiebre gripal.

5.- El amigo de Tom y Nicole

En el cine, como en la vida, una cosa lleva a la otra. Tom Cruise alucinó cuando vio Abre los ojos, compró los derechos para hacer la versión americana Vanila sky- y, de rebote, su entonces esposa, Nicole Kidman, acabó protagonizando el tercer filme del español, Los otros (2001). La cinta se rodó en inglés, pero el fantasmal caserón estaba ubicado en Cantabria.

6.- And the oscar goes to

Si los Oscar son el Olimpo del cine mundial, Amenábar alcanzó la divinidad con 32 años de edad. El 28 de febrero del 2005, su nombre y el de su película, Mar adentro, sonaron en el Kodak Theatre de Los Ángeles. El premio a la mejor cinta de habla no inglesa impulsó el perfil internacional de su obra. No en vano, sus dos películas siguientes 'Ágora' (2009) y 'Regresión' (2015)- las rodó en inglés.

7.- Músico autodidacta

Amenábar es incapaz de leer una partitura, pero de su intuición musical, que desarrolló por su cuenta y sin ir al conservatorio, ha salido la banda sonora de la mayoría de sus películas y de La lengua de las mariposas, la obra de su mentor y padrino, José Luis Cuerda, que obtuvo el Goya a la mejor música en 1999 (otro cabezón para su colección).

8.- Casado y divorciado

Celoso de su vida privada, en 2004 se animó a salir del armario y proclamó su homosexualidad en una revista. En 2015 se casó con su novio, David Blanco, del que se separó tres años más tarde y se divorció hace unos meses.

9.- El hombre anuncio

La mirada de cine de Amenábar también ha dado rendimientos en la publicidad. Suyos fueron los spots de la campaña veraniega de la cerveza Estrella Damm de 2015 y de la Lotería de Navidad de 2017.

10.- En los tribunales

Su última película se ha convertido en materia judicial. Los cinco miembros de la formación ultra España 2000 que trataron de boicotear su proyección en Valencia han sido multados con 3.000 euros cada uno. Previamente, la Plataforma Patriótica Millán Astray había denunciado al cineasta por dañar la imagen de su líder.