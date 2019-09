Cruzado o el viaje íntimo a la vieja casa familiar de Enmedio

Un viaje íntimo hacia el interior de una vieja casa familiar inhabitada. Es el hilo conductor de la exposición del fotógrafo castellonense Miguel Ángel Cruzado Gómez que fue inaugurada ayer en la Fundación Caja Castelló.

Esta muestra, que estrena la temporada expositiva de la entidad, le ha merecido ser distinguido con el premio nacional de fotografía Lux de oro en arquitectura e interiorismo de la AFPE (asociación de fotógrafos profesionales de España) 2018.

La selección de daguerrotipos lleva por título Enmedio 101 porque precisamente esa es la dirección de la casa familiar a la que rinde homenaje el castellonense, que pertenece a la segunda generación de la saga, pues su padre, Manuel Cruzado Cazador, es un destacado fotógrafo de los 70.

Asimismo, también se puede visitar en la Sacristía Too Much Art Will Kill You una selección que el coleccionista Juan Redón ha hecho de 14 obras de fotógrafos como David Trullo, Juan Pablo Ballester o Joan Morell.

Pueden visitarse de lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas.